Расстрел прихожан церкви в российском Кизляре: появилось видео очевидцев

В Сети обнародовано видео из города Кизляр в республике Дагестан РФ, снятое очевидцами во время расстрела неизвестным прихожан на церковной службе по случаю Масленицы.
Соответствующие кадры были сняты из окна одного из домов, расположенных в непосредственной близости от места происшествия.
Согласно предварительной информации, мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, вошел в церковь и открыл огонь по находившимся там людям.
В результате инцидента, по имеющимся данным, были убиты четыре человека, еще четверо, в том числе трое силовиков, получили огнестрельные ранения.
Сам стрелок был убит ответным огнем.
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Ранее сообщалось, что в центре Кизляра неизвестный открыл огонь по людям.
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