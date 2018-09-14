Расследователи The Bellingcat нашли подтверждения причастности Петрова и Боширова к спецслужбам РФ

Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли подтверждения, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб.

В первой части расследования указано, что их связь со спецслужбами подтверждается документами Федеральной миграционной службы РФ, а также прямыми и косвенными свидетельствами.

В частности, по данным расследователей, в базе ФМС отсутствуют данные об Александре Петрове за период от рождения в 1979 году до 2009 года, когда он получил новый паспорт. При этом в досье указано, что паспорт был выдан взамен "испорченного", номера которого никогда не существовало в природе.

"В обычных досье ФМС на "простых смертных" имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет", - отмечается в материале.

Кроме того, о том, что Петров и Боширов не являются "простыми смертными" указывает тот факт, что их российские паспорта выданы УФМС 770001 по городу Москве, где документы "получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов".

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Журналисты также узнали, что их загранпаспорта, по которым они летел в Великобританию, не значатся в базе ФМС. Также вызывает вопросы тот факт, что документы отличаются всего лишь одной цифрой, а билеты в "запланированную поездку" были приобретены за день до вылета.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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