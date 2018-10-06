Расследователи CIT обнаружили фото водительского удостоверения Чепиги-Боширова

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала полученную от анонимного источника фотографию водительского удостоверения Анатолия Чепиги (он же "Руслан Боширов") – подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей офицера ГРУ.

"Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей", - говорится в сообщении CIT.

В организации уточнили, что они не могут подтвердить подлинность водительских прав. Но отметили, что для водительского удостоверения использована фотография Чепиги, которой раньше не обнаружили в интернете. Это, по их данным, косвенно указывает на то, что присланное от анонимного источника фото, скорее всего, не подделка.

Напомним, ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами Радио Свобода нашли в открытых источниках фото Анатолия Чепиги на стенде Выпускники – герои в музее Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

По данным СМИ, что Чепига получил звание героя России за спецоперацию по аннексии Крыма. В частности, он в начале 2014 года вместе со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Из Киева Чепига транспортировал Януковича в Крым и в Россию.

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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.