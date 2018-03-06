Расследование отравления бывшего российского шпиона передали контртеррористической полиции

Контртеррористическая полиция начала расследование отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и женщины в Солсбери, графство Уилтшир в Англии.

"Из-за необычных обстоятельств принято решение, что Национальная полицейская сеть по борьбе с терроризмом возглавит расследование, поскольку у нее есть необходимая для этого экспертиза", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

В сообщении полиции отмечается, что случай с отравлением не был объявлен террористическим актом. В настоящее время полиция работает над установлением причин отравления.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и женщина 30 лет, предположительно, его дочь, были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

По предварительным данным, они подверглись воздействию неизвестного вещества.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

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В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.