Расследование о российском вмешательстве в выборы запомнится "темной страничкой" в истории - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года запомнится в американской истории как "темный и опасный период".

"Доклад минюста уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории", - заявил Трамп.

The IG Report totally destroys James Comey and all of his minions including the great lovers, Peter Strzok and Lisa Page, who started the disgraceful Witch Hunt against so many innocent people. It will go down as a dark and dangerous period in American History!