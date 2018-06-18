18 июня 2018, понедельник

Расследование о российском вмешательстве в выборы запомнится "темной страничкой" в истории - Трамп

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Трамп раскритиковал расследование

Трамп раскритиковал расследование

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года запомнится в американской истории как "темный и опасный период".

"Доклад минюста уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани требует само расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем сделать предметом расследования.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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