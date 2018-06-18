Расследование о российском вмешательстве в выборы запомнится "темной страничкой" в истории - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года запомнится в американской истории как "темный и опасный период".

"Доклад минюста уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории", - заявил Трамп.

The IG Report totally destroys James Comey and all of his minions including the great lovers, Peter Strzok and Lisa Page, who started the disgraceful Witch Hunt against so many innocent people. It will go down as a dark and dangerous period in American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани требует само расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем сделать предметом расследования.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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