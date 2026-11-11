Элис Хуанг с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом в ресторане в Тайбэе, Тайвань, 22 мая 2025 года (Фото: CTI via REUTERS TV)

Женщина, подозреваемая в шпионаже в пользу Китая во время романа с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, воспользовалась гонконгским паспортом для въезда на Тайвань.

Об этом сообщило Hong Kong Free Press в среду, 11 ноября.

Издание уточнило, что владельцам паспортов Гонконга, как правило, легче въехать на Тайвань, чем людям с паспортами материкового Китая (так как им необходимо получать специальное разрешение на такую поездку).

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Министр внутренних дел Тайваня Лю Ши-фан заявила, что предполагаемая шпионка Элис Хуанг «действительно въезжала в страну, но в настоящее время находится за границей».

«Если бы мы знали, что она шпионка, мы бы точно не позволили ей въехать на Тайвань», — отметила Лю Ши-фан и пообещала пересмотреть процедуры предварительной проверки при въезде, выборочных проверок и собеседований, а также мероприятий после визитов.

По словам министра, разрешение на въезд Элис Хуанг было аннулировано, поэтому больше она приехать на Тайвань не сможет.

Местные чиновники отказались назвать даты поездок Элис Хуанг на Тайвань или сказать, сколько раз она его посещала.

8 ноября совет директоров американской компании Nvidia сообщил о начале независимого расследования. Заявление было обнародовано после появления информации о том, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг мог стать «целью операции иностранной разведки».

Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него были романтические отношения с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Как писала The New York Times, представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуанг могла передавать информацию в Пекин, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США. Сам Китай эти обвинения опроверг.