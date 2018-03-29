Расследование Мюллера разоблачило связь команды Трампа с российской разведкой

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило связь бывшего чиновника в кампании Трампа Рика Гейтса, который также был бизнес-партнером Пола Манафорта, с экс-представителем российской разведки во время президентской кампании, сообщает Reuters.

"Связь между Гейтсом и бывшим сотрудником разведки, обозначенным в документе только как "лицо А", является определяющей, поскольку уголовные обвинения, выдвинутые против Гейтса и Манафорта ранее, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США", - отмечается в сообщении.

Как сообщает агентство, предполагаемые контакты Гейтса с бывшим офицером разведки были раскрыты в документе касающемся приговора бывшему адвокату по делу Юлии Тимошенко Алексу ван дер Цваану, который в начале этого года признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В документе прокуроры заявили, что Гейтс и ван дер Цваан контактировали с бывшим российским разведчиком, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Президентские выборы в США прошли в ноябре 2016 года. Утверждается также, что ван дер Цваан на допросе у Мюллера "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Как пишет Reuters, описание "лица А" в судебных записях, по-видимому, соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта. Килимник также выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину.

В этой связи приводится комментарий источника, знакомого с процессом расследования.

"Тот факт, что чиновник, который выполнял важную роль в кампании Трампа вместе с Полом Манафортом, имел дело с личностью, которая была связана с российской разведкой и он знал об этом, является важным моментом, так же как и тот факт, что Мюллер решил показать эту карту именно сейчас", - цитирует агентство источник, знакомый с процессом расследования.

РанееМанафорт призвал судью отклонить обвинения против него.

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

Новые обвинения против Манафорта были обнародованы после того, как его деловой партнер Рик Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и заговоре против США в деле о вероятном вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту и Рику Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя оффшорные счета, заработал более 3 млн долларов.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.