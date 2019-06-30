В Bellingcat опубликовали расследование про шефа «Петрова» и «Боширова» Сегодня, 04:00 1038 Цей матеріал також доступний українською Toby Melville/Reuters Денис Сергеев мог встретиться с «Петровым» и «Бошировым"за несколько часов до поездки в Солсбери Toby Melville/Reuters

Международная группа расследователей Bellingcat выяснили подробности о Денисе Сергееве, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, совершившей покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Отмечается, что Bellingcat получила данные биллинга мобильного телефона Дениса Сергеева, согласно которым он прибыл в Лондон под псевдонимом «Сергей Федотов» одновременно с «Александром Петровым» (Александром Мишкиным) и «Русланом Бошировым» (Анатолием Чепигой).



Во время поездки в Лондон Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, мог принадлежать его связному в ГРУ. Этот номер, вопреки российскому законодательству, не был закреплен за отдельным лицом.

Утром 3 марта 2018 года Сергеев мог в центре Лондона, в районе набережной Темзы, встретиться с «Петровым» и «Бошировым», которые вскоре после этого сели на поезд в направлении Солсбери. Источники называют и звание Сергеева — генерал-майор ГРУ.

Кроме того, Сергеев практически ежедневно, в «рутинном режиме», посещал в Москве адреса, связанные с Главным разведывательным управлением (ГРУ), включая штаб-квартиру организации.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем «Сергей Федотов».