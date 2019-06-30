Дмитрий Бондар
Как получить визу в США. 20 вопросов, которые вам зададут на собеседовании
Иван Яковина
Трамп идет
Владимир Фесенко
Зеленский и олигархи. Что изменится?
Евгений Черняк
Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В Bellingcat опубликовали расследование про шефа «Петрова» и «Боширова»

Сегодня, 04:00
1038
Цей матеріал також доступний українською

Toby Melville/Reuters

Денис Сергеев мог встретиться с «Петровым» и «Бошировым"за несколько часов до поездки в Солсбери

Международная группа расследователей Bellingcat выяснили подробности о Денисе Сергееве, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, совершившей покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Отмечается, что Bellingcat получила данные биллинга мобильного телефона Дениса Сергеева, согласно которым он прибыл в Лондон под псевдонимом «Сергей Федотов» одновременно с «Александром Петровым» (Александром Мишкиным) и «Русланом Бошировым» (Анатолием Чепигой).

Во время поездки в Лондон Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, мог принадлежать его связному в ГРУ. Этот номер, вопреки российскому законодательству, не был закреплен за отдельным лицом.

Утром 3 марта 2018 года Сергеев мог в центре Лондона, в районе набережной Темзы, встретиться с «Петровым» и «Бошировым», которые вскоре после этого сели на поезд в направлении Солсбери. Источники называют и звание Сергеева — генерал-майор ГРУ.

Кроме того, Сергеев практически ежедневно, в «рутинном режиме», посещал в Москве адреса, связанные с Главным разведывательным управлением (ГРУ), включая штаб-квартиру организации.

Читайте также:

Журналист-расследователь: В отравлении Скрипалей есть четвертый подозреваемый

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем «Сергей Федотов».

Читайте также:
 В Bellingcat обнародовали фото третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Теги:   Россия ГРУ Сергей Скрипаль Солсбери

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

События

Сегодня, 08:13

img
Загранпаспорта подорожают. Что изменится в Украине с 1 июля
Футбол

Вчера, 21:35

img
Итальянский клуб объявил о подписании украинского полузащитника
Футбол

Сегодня, 14:40

img
Переход нападающего клуба УПЛ в Динамо сорвался — СМИ

Выбор редакции

Страны

Сегодня, 09:32

img
Сверхтуризм. Рекордный наплыв путешественников бросает вызов самым популярным городам Европы
События

Сегодня, 07:08

img
Стоп, машины. Киев вошел в пятерку городов Европы с худшими пробками
Политика

Сегодня, 08:10

img
Радары и высокоточные ракеты. Американский генерал — о возможном вооружении США для украинской армии

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться