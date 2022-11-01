Били электрошокером и резали ножом. Воевавший в Украине британец Шон Пиннер рассказал BBC про российский плен 1 ноября, 18:24 Шон Пиннер говорит, что дни, проведенные в плену, были темными временами, после которых он стал очень эмоциональным. (Фото:Reuters)

Воевавший в Украине британец говорит, что в плену его избивали электрошокером и нанесли ножевые ранения.

Британець, якого утримували в російському полоні, сказав, що майже помер від голоду, поки був у полоні.

Шон Піннер із Бедфордширу сказав, що йому давали лише «хліб і воду» приблизно 50 днів.

Його взяли у полон в квітні під час боїв за Маріуполь, а звільнили у вересні.

За його словами, протягом п’яти місяців його били струмом, електрошокером, порізали ногу та били пістолетом.

Reuters Піннер, одягнений у помаранчеве, після приземлення в Саудівській Аравії у вересні

Шону Піннеру 49 років, він служив у британській армії та переїхав до України в 2018 році, де жив із своєю дружиною та сином.

Разом з Ейденом Асліном із Ноттінгемшира їх представили перед судом у самопроголошеній «ДНР», яку Росія у вересні незаконно приєднала до своєї держави. Чоловіками тоді сказали, що їм загрожує смертний вирок.

Саудівська Аравія заявила, що була посередником обміну між Росією та Україною, а саме 10 іноземних полонених, включно з Шоном, Ейденом та трьома іншими британцями — Джоном Хардінгом, Діланом Гілом та Ендрю Гіллом.

Після звільнення Шон Піннер був із родиною в Бедфордширі та планував повернутися в Україну.

«З нами погано поводилися — били струмом, електрошокером, били ножем в ногу, шмагали пістолетом і відправляли в чорну зону», — сказав він.

Чорна зона — це військовий термін для місця, де утримують людей без звинувачень у будь-якому злочині та без доступу до правової підтримки.

Він сказав BBC Three Counties Radio, що його допитали і відібрали все, навіть обручку.

Шон каже, що їх змушували сидіти перед камерою і знімали, як вони їдять, що було «частиною пропаганди», оскільки охоронці «забирають тебе назад і морять голодом два дні… це було просто жахливо».

«Нас засудили до смертної кари, але я справді думав, що ми помремо з голоду задовго до того, як мене застрелять», — каже він.

Reuters Ейден Аслін ( ліворуч) і Шон Піннер ( у центрі) були засуджені разом із громадянином Марокко Брахімом Саудуном

Він похвалив Романа Абрамовича, російського бізнесмена та колишнього власника футбольного клубу «Челсі», за «посередництво» в угоді щодо їхнього відправлення до Саудівської Аравії.

Він також вдячний за підтримку депутата-консерватора від північно-східного Бедфордшира Річарда Фуллера, та експрем'єрці Ліз Трасс, яка на той час очолювала британське МЗС.

«Ліз Трасс була дивовижною, очевидно, недавно у неї були погані часи, але вона написала моїй мамі… її відділ тримав усіх у курсі», — сказав Шон Піннер.

«Якщо війна закінчиться, я хотів би повернутися й оселитися в Україну — це чудова країна».

Він підтвердив, що більше не повернеться воювати, оскільки «не може ризикувати, що його знову спіймають».

«Я пообіцяв своїй сім'ї, що це все, і надалі я просто допомагатиму іншими способами. Я не можу дозволити їм пройти через усе це знову», — сказав чоловік.

Його матір Дебра Піннер сказав, що це був «справді важкий рік», але зараз вона має «найкраще Різдво в історії».

«Були часи, коли я думала, що більше ніколи не побачу свого сина», — каже вона.

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