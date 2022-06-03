Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО на саммите в июне — МИД Польши 3 июня, 14:28 Цей матеріал також доступний українською НАТО получило от Швеции и Финляндии заявки на членство (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО на саммите в июне, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев», — сказал он в интервью RMF.

Видео дня

Представитель МИД Польши выразил мнение, что Турция не сможет заблокировать членство этих двух стран.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж https://www.youtube.com/embed/_2vh23YBHS4

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.