Два железных аргумента. Какие факты полностью разбили ложь Кремля о мотивации войны против Украины — американский политолог 4 ноября, 14:46 Ложь Москвы об опасения расширения НАТО больше не воспринимают всерьез (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Кремлевский нарратив о том, что расширение НАТО якобы могло спровоцировать развязанную Россией войну против Украины, становится все более непопулярным среди западных политиков и аналитиков, которые ранее усматривали в нем некую логику.

Таким мнением в интервью НВ поделился профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль в ответ на вопрос о том, как распространяется подобный нарратив и можно ли с ним бороться.

Видео дня

Мотыль отметил, что до полномасштабного вторжения Москве было легче убедить отдельных представителей западного политического и аналитического сообщества в том, что ее опасения якобы связаны с расширением НАТО.

«Он [такой нарратив Кремля] был когда-то гораздо сильнее. Мне кажется, в декабре и январе, даже в феврале, когда началась война, относительно много было людей (в Америке, наверное, и в Европе тоже), считавших, что все это вина НАТО. Таких людей еще достаточно», — отметил политолог.

Однако, по его словам, за восемь месяцев войны два важных фактора сделали совершенно несостоятельной подобную точку зрения: это дальнейшее расширение НАТО и страшный характер войны, которую ведет Россия.

«Если предполагать, что НАТО привело к тому, что россияне были вынуждены „защититься“ полномасштабной войной против Украины — даже сама констатация этого факта звучит абсурдной, но пусть будет, что так. Но, конечно, привело ли расширение НАТО к геноциду? К бомбардировке всех городов? К убийству Х тысяч мариупольцев, киевлян? К зверствам в Буче, Ирпене, Изюме? Здесь что-то не слишком убедительно, верно?» — пояснил Мотыль, почму близкая Кремлю позиция о причинах войны «становится все более непопулярной среди западных политиков и аналитиков».

Политолог напомнил апологетам подобного взгляда, что даже если «бедные» россияне якобы «должны» были как-то среагировать, «то, конечно, они не должны так реагировать».

«И тут же открываются людям глаза, что у Путина была своя агенда [повестка], что эта агенда фашистская, империалистическая и геноцидная. И если уж признать, что у него тоже были свои интересы, у него тоже были свои взгляды, тогда, конечно, этот анализ усложняется. Трудно тогда констатировать, что вся вина на стороне НАТО или Европы», — резюмировал Мотыль.

Вторым «очень важным фактором, который нельзя обойти» он назвал процесс присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу

«Швеция — пожалуйста, это страна Запада. Но Финляндия! Это была своего рода полуколония России, Советского Союза почти столетие. И вдруг эта страна становится членом НАТО. У нее граница с Россией примерно такая же длинная, как украинская граница. Она очень враждебно относится к России, к русским и к Путину, не скрывает факт своей враждебности. И, несмотря на это, Россия на это совсем не среагировала», — напомнил Мотыль.

Отсутствие такой реакции со стороны Кремля полностью отвергает аргумент Москвы о якобы необходимости вторжения в Украину для сдерживания НАТО.

«Уже снова ясно, что это не о НАТО, а об Украине. И о какой Украине? Об Украине, которая не имеет права существовать с точки зрения самого Путина. Иными словами, речь идет о политике империалистической и геноцидной, — отметил политолог. — Следует подчеркивать эти два момента. Конечно, их больше. […] Этот аргумент по Финляндии, по-моему, теперь наиболее убедителен, потому что он налицо, он актуален. Он доказывает, что россияне не боятся НАТО, они боятся независимой, свободной, демократической Украины».