Финляндия и Швеция впервые присоединятся к заседанию НАТО 26 августа, 13:19 Финляндию и Швецию официально приняли в НАТО в июле (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

Представители Швеции и Финляндии впервые присоединятся на заседание Военного комитета НАТО.

Как говорится на сайте Североатлантического Альянса, конференция запланирована на 16−18 сентября, она пройдет в столице Эстонии Таллине.

Главы генштабов вооруженных сил стран-членов НАТО обсудят военно-стратегические события в мире и рассмотрят ход выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде по сдерживанию и оборонной позиции Альянса.

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На заседании также обсудят текущие операции и миссии НАТО, в частности, миссию Альянса в Ираке и силы в Косово.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.

После подписание документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран, добавив, что этот «исторический шаг» стал ответом на российскую агрессию.

Столтенберг сказал процесс ратификации должен пройти быстро, отметив, что речь идет о месяцах. Присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу первой в тот же день ратифицировала Канада.

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