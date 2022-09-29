«Мир не готов к распаду России, а следовало бы» — экс-командующий войсками США в Европе о перспективах развала РФ

29 сентября, 11:50
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Москва, 21 сентября 2022 (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Москва, 21 сентября 2022 (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Государства всего мира в любом случае должны думать о том, каким будет время после войны и о ее последствиях для России, убежден американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе.

«Мы же не хотим, чтобы распадающаяся Россия продала ядерное оружие Ирану или каким-то криминальным группировкам. Мы не готовы к распаду России, а следовало бы подготовиться», — сказал Ходжес в интервью НВ.

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Генерал отметил, что сам он «не является адвокатом распада современной России».

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«Но я призываю всех нас задуматься над вопросом — что произойдет, если это случится? Когда я думаю о демографических вызовах внутри России, здоровье российского населения, сосуществовании 120 разных этнических групп в пределах этого государства, многие из которых вряд ли хотели быть частью бывшей Российской империи, то возникают вопросы», — обозначил Ходжес ряд потенциальных проблем российского будущего.

Он напомнил, что экономика России уже сейчас в объективно плохом состоянии, как и благосостояние ее населения.

«Люди болеют, их жизни не становится легче, в то время как некоторые из них становятся неимоверно богатыми, коррупция становится все более очевидным фактом. При этом российские элиты начинают понимать, что их Министерство обороны оказалось слабым и армия оказалась неподготовленной, и все это создает определенного рода настроения», — констатировал американский генерал в ответ на вопрос о том, какие события могут сделать распад России неизбежным.

https://www.youtube.com/embed/u0iyh1C0CZs
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Россия Россияне Экономика РФ Бен Ходжес Война России против Украины распад России

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