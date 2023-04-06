От России может остаться только европейская часть — российский журналист 6 апреля, 14:03 Закат в Москве, 5 апреля (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский журналист Роман Попков, ставший известным после того, как в российских Telegram-каналах его обвинили в причастности к убийству пропагандиста Владлена Татарского, рассказал Radio NV, что в результате борьбы за власть после проигрыша в войне против Украины от России может остаться только ее европейская часть.

Как отметил Попков в эфире Radio NV, "в России в любом случае будет какая-то смута".

«Я не исключаю того, что распад всего государственного организма будет настолько масштабным, что от нынешней России останется только ее европейская часть, которая плюс-минус усилиями Украины, западного мира займет место в европейской семье народов. А на всей остальной территории будет хаос и Ливия. гигантская, евразийская», - сказал журналист.

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По его словам «лайт-вариантом» было бы «обрушение нынешнего авторитарного режима и замена его какой-нибудь адекватной властью».

«Думаю, можно будет найти людей. Если не убьют Навального в тюрьме, он выйдет. Опять же, есть Ходорковский, есть Илья Пономарев в Киеве. Люди с головами на самом деле», — отметил Попков.

Журналист, однако, заметил, что вызванный Путиным кризис в России настолько глубок, что никаких умных голов может и не хватить.

«Под вопросом является само существование российского государства. Я по этому поводу не то чтобы прямо очень переживаю, потому что это государство убило и сгноило в тюрьмах слишком много моих товарищей. Меня в этом случае гораздо больше сейчас волнует судьба Украины, я хочу ее защитить от этой ГУЛАГовской тьмы. Точно самое худшее, что может быть — это если фронт каким-то образом когда-либо стабилизируется, войдет в тлеющую фазу. И Россия на время (как раз на нынешнее, путинское) законсервируется и будет готовить силы для нового удара. Или во главе с Пригожиным или Шойгу — неважно», — добавил он.

Попоков подчеркнул, что «кремлевскую проблему» необходимо решить любой ценой, «иначе мы увидим повторение 2022 года, только более масштабное».

26 февраля Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население поделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, "если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками", может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути (распада России — ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально измениться… Будут московиты какие-то, уральцы и тому подобное», — заявил Путин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Запад пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.