«Качество, как в комических сериалах». Как через фейковую любовницу пилота удалось раскрыть контрразведчиков ФСБ — рассказ Христо Грозева 9 августа, 16:28 Фото фейковой любовницы пилота, благодоря которой Bellingcat удалось раскрыть личности нескольких контрразведчиков ФСБ (Фото:Christo Grozev via Twitter)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, как через фейковую любовницу пилота российского самолета удалось раскрыть нескольких контрразведчиков ФСБ.



Как рассказал Грозев Радио НВ, то, что любовница пилота не настоящая, удалось понять очень быстро, так как обман был не продуман.

«Когда вдруг человек меняет самое важное в жизни, то есть то, кого он хочет спасти, вывезти из страны, и потом он показывает фотографию любовницы, паспорта, которая оказывается какой-то красоткой. Потом начинает врать, что у нее нет загранпаспорта, а ваши добровольцы нашли в Инстаграме, что она путешествует по миру, что два месяца назад была в Турции. Нашлось какое-то противоречие, он сам не знал ничего о своей „любимой“, стало понятно», — описывает очевидные противоречия в истории о любовнице от ФСБ руководитель Bellingcat.

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Он добавил, что Bellingcat для собственного расследования проверил ее биллинг, и оказалось, что эта женщина постоянно общается с контрразведчиками ФСБ.

«Накопился список контрразведчиков, которые должны быть очень засекреченными. Оказалось, что они общаются обычной телефонной линией, но мы нашли их инстаграм-аккаунты, в которых они постят себя перед базами военных самолетов, прямо у Лубянки (здание органов госбезопасности РФ на Лубянской площади — ред.) они снимались… Это качество, которое только в комических сериалах могу себе представить, что может присутствовать», — рассказал Грозев.

Руководитель Bellingcat описал фотографию, на которой человек хвастается своей новой машиной, паркуя ее перед одим из самых важных военных самолетов в Жуковском военном аэропорту.

«Видно номер автомобиля, видно номер самолета, дату. Можно сделать то, что называют reverse engineering — что там происходило. Мы всегда удивляемся, что у них есть такое отсутствие компетентности, но вот такие примеры редко можно увидеть», — отметил он.

По словам Грозева, система контрразведки ФСБ устроена так, что ее члены «крышуют друг друга, поэтому считают, что у них врагов нет». Он подчеркнул, что, по мнению контрразведчиков ФСБ, «они находятся на вершине хищнической структуры — никто не может за ними гоняться, поэтому им позволено все».

«Вот где идеальная ниша для журналистов-расследователей», — подытожил руководитель Bellingcat.

25 июля Грозев рассказал, что «разоблаченная» ФСБ России «операция украинской разведки» по угону российских самолетов на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы.

Российские пропагандисты объявили, что к «операции» был причастен Христо Грозев. В сюжете кремлевского канала Россия 24 показали фрагмент переписки и заявили, что Грозев якобы нашел двух курьеров, которые должны были передать деньги согласившемуся на угон российскому летчику. Штурмана самолета якобы должны были отравить клофелином.

26 июля проект по расследованию Bellingcat, оппозиционное издание The Insider и чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы были внесены в список нежелательных организаций, который ведет Минюст России.

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