Обыкновенный рашизм. Украина и мир осваивают новый термин, ставший синонимом чудовищных зверств России, идеологии ее власти и общества

В мировую историю входит термин "рашизм" — обозначение идеологии, выстроенной в путинской России, которая сегодня проявляет себя в действиях армии РФ в Украине и отношении российского общества к этой войне.

НВ собрал главное, что важно знать о формировании и современной трактовке терминов «рашизм» и «рашисты».



Истоки термина: от «русизма» в определении Дудаева до осознания « фашизма» путинской России после аннексии Крыма

О том, что россияне строят свой мир на особой и крайне опасной идеологии, еще в 90-е годы предупреждал президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев. Он использовал схожий термин «русизм» и пояснял его как «особую форму человеконенавистнической идеологии, основанной на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности».



Дудаев настаивал, что «русизм» отличается от известных форм фашизма, расизма и национализма особой жестокостью — как к человеку, так и к природе. Среди других особенностей «русизма» Дудаев выделял такие:

тактика выжженной земли, уничтожение всего и вся как главный принцип действия

шизофреническая форма мании мирового господства

рабская психология,

паразитирование на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах

постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм

Позиция Дудаева перекликалась с наблюдениями западных специалистов. Историки и аналитики из года в год отмечали, как в России даже до прихода к власти Владимира Путина крепла идеология подобного «русизма». В 1998 году Энтони Джеймс Грегор, профессор политологии Калифорнийского университета в Беркли и один из ведущих мировых исследователей фашизма и марксизма, обнародовал обширное научное сравнение итальянского фашизма и «нового национализма, возникшего в постсоветской России». Констатируя их близкое сходство, автор обращал особое внимание на идеи российских КПРФ и ЛДПР, которые фактически закрепили в России основу для правого радикализма и специфических интерпретаций российской истории. Отдельно Грегор выделял позицию лидера коммунистов Геннадия Зюганова, настаивавшего на «особой исторической ответственности» РФ в противостоянии «аморальному и материалистическому Западу».

Вторжение России в Крым и на Донбасс в 2014 году спровоцировало новую волну дискуссий о том, насколько близок российский режим к фашистскому. «Все больше аналитиков по России — как в самой РФ так и за рубежом — стали называть режим Владимира Путина „фашистским“. Причем они не используют этот термин случайно либо как форму осуждения. Они подразумевают, что путинская Россия действительно напоминает Италию [Бенито] Муссолини или Германию [Адольфа] Гитлера», — писал в апреле 2015 года Александр Мотыль, профессор политологии в Ратгерском университете, специалист по изучению Украины, России и стран бывшего СССР.

В своей статье Является ли Путинская Россия фашистской? Мотыль уже тогда склонялся к утвердительному ответу. Перечислив аргументы своих коллег, он делал такой вывод: «Доказательства убедительны. В фашистских режимах есть харизматичные диктаторы с гипермаскулинным культом личности. Эти режимы, как правило, демонстрируют этику гипернационализма, культ насилия, массовое привлечение молодежи, высокий уровень репрессий, мощную пропагандистскую машину и империалистические проекты. Фашистские режимы пользуются огромной популярностью — обычно в связи с тем, что харизматичный лидер апеллирует к широким слоям населения. Путин и его Россия идеально подходят под это описание».

В той же публикации Мотыль критиковал западное сообщество за то, что значительная его часть на тот момент все еще опасалась прямо сравнивать российский режим с фашизмом. «Если путинская Россия фашистская, то она […] уже по определению является злом. А это означает, что призывы к пониманию Путина равносильны призывам к пониманию зла. Так что лучше сделать вид, что Россия не фашистская», — пояснял Мотыль подобный ход мыслей. В то же время он высказывал убежденность, что «со временем западная пугливость в отношении F-слова [так часто называют фашизм в англоязычных странах — прим.ред] испарится» и его будут применять по отношению к России — как стали применять определение «тоталитарный» к советскому режиму, хотя изначально так же опасались. Александр Мотыль подчеркивал еще один важный момент: что признание путинской России фашистской означало бы «концептуальный прорыв» в отношении Запада к этой стране. Такой сдвиг означал бы признание того, что «Путин и его режим — это проблема, и что проблема исчезнет только тогда, когда уйдет он и его режим».

«Быстрых решений путинской проблемы не существует. Западу предстоит долгая и тяжелая работа, связанная с экономической и военной поддержкой Украины и ее соседей, сдерживанием российского империализма и поддержкой антифашистских элементов внутри России», — предрекал Мотыль в 2015 году. Спустя семь лет можно констатировать, что он был прав в своих прогнозах, тогда как излишняя осторожность ряда западных стран таки позволила Путину развязать масштабную войну с Украиной.

Формализация термина « рашизм» в Украине после вторжения России 24 февраля

Псевдоисторическая, полная чудовищных искажений об Украине речь Путина от 22 февраля 2022 года, а также полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля окончательно явили миру суть современной российской идеологии. Каждый новый день агрессии, каждое новое военное преступление армии РФ обнаруживали, что речь идет не только о взглядах властей России, но и о том, что представляет собой все российское общество.

В обиходе, в украинских СМИ и на официальном уровне стали закрепляться слова «рашизм» и «рашисты» — как объединение слов «Раша» (от английского Russia) и «фашизм». Термин отражает как саму идеологию нынешней России, так и зверства, которые проявляет российская армия на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что термин «рашизм» — «слово, которое никто не придумывал, но все повторяют уже и в Украине, и в Европе» — войдет в мировую историю. «Слово новое, а поступки такие же, какие были 80 лет назад в Европе, потому что за все эти 80 лет на нашем континенте таких варварств просто не было. Поэтому рашизм — это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных Википедиях, останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле, кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия», — заявил Зеленский в ходе большой пресс-конференции в киевском метро 23 апреля.

О рашизме как оформившемся понятии несколько раз заявлял и секретарь СНБО Алексей Данилов. Еще 11 марта он призвал журналистов использовать слово «рашизм», «потому что это новое явление в мировой истории, которое сделал господин Путин со своей страной». «Современные рашисты мало чем отличающиеся от фашистов. Более того, они их превзошли, — убежден Данилов. — Я объясню почему: потому что раньше не было такой возможности уничтожать города таким количеством авиационных бомб, такого снаряжения, не было такой силы. Сейчас совсем другие мощности и они ими пользуются как изверги». Напоминая о трагедии Мариуполя, Харькова и других городов Украины, Данилов отмечал, что «современный рашизм в разы превышает фашизм, который мы видели в середине прошлого столетия».

Украинский политолог Петр Олещук в конце апреля констатировал, что если поначалу слово «рашизм» использовали скорее как словесную метафору для отождествления фашизма с идеологией и практикой путинского режима, «то теперь это понятие все сильнее входит в официальный политический дискурс — и не только Украины». Одной из его ключевых характеристик Олещук предлагает считать культ силы, «которым пропитан весь рашизм: «Я сильный — значит прав». По его мнению, именно из этого культа исходит «отбрасывание развития и цивилизации (это же «слабость»), отбрасывание нормальных человеческих отношений, морали, норм». «Они [рашисты] отбрасывают век прогресса человечества, дабы вернуться в понятный и близкий палеолит, дополненный ракетами и танками. Рашизм — это по сути и есть палеолит с танками, ракетами и имениями для вождей».

Неудивительно, что для украинцев, как и для всего цивилизованного мира, абсолютно непонятны мотивы и действия россиян в войне с Украиной, высказывает схожую мысль Артем Биденко, руководитель Института информационной безопасности, экс-госсекретарь Мининформполитики. «Нам кажется, что неандертальцы изобрели машину времени и ворвались в наши города, уничтожая все живое и здоровое на своем пути. Они как дети в романе Повелитель мух, которые не умеют договариваться, не понимают, как быть взрослыми, и не умеют управлять своими эмоциями, но уже ненавидят инаковость», — констатирует Биденко. Он напоминает, что именно в обществах с традиционно слабой политической культурой (их также классифицируют как находящиеся на детском или подростковом этапе развития) часто насаждаются идеологемы, те же коммунизм или рашизм. В итоге декларируемое «право сильного», которым они пытаются прикрываться на международной арене, на деле превращается в «классическое психиатрическое отклонение с букетом симптомов». Среди таких «симптомов» Биденко называет отрицание очевидных фактов, оперирование взаимоисключающими конструктами, эмоциональную нестабильность, агрессию, страх перед «отцом», неврозы, жажду насилия в любых формах. «Россия, российская культура, российская экономика и сами россияне — психически больны, превращение девиации в норму привело к необратимым изменениям в их структурах», — убежден он.

Аналитическая платформа Vox Ukraine 22 марта обнародовала текст Рашизм, или почему россияне — новые нацисты. Его авторы подробно объясняют, что современный режим Путина позаимствовал у других тоталитарных режимов как минимум 10 характерных черт, на которых теперь базируется российское общество и система власти в РФ:

пропаганда и переписывание истории : «Так же, как Гитлер, Муссолини и Сталин, Путин исповедует концепции „опоры на собственные силы“ […] и „государства во враждебном окружении“ […]. Это типичный нацистский реваншизм. Стремление компенсировать поражение в холодной войне».

: «Так же, как Гитлер, Муссолини и Сталин, Путин исповедует концепции „опоры на собственные силы“ […] и „государства во враждебном окружении“ […]. Это типичный нацистский реваншизм. Стремление компенсировать поражение в холодной войне». культ личности : «Хорошо укоренившиеся благодаря российской пропаганде мифологемы: Путин — «национальный лидер», Путин — «собиратель русских земель», «Правильный пацан», «Путин против олигархии и олигархов», «Россия выиграла войну в Чечне»

: «Хорошо укоренившиеся благодаря российской пропаганде мифологемы: Путин — «национальный лидер», Путин — «собиратель русских земель», «Правильный пацан», «Путин против олигархии и олигархов», «Россия выиграла войну в Чечне» символика : «Буква Z присутствовала на эмблеме 4-й полицейской панцергренадерской дивизии СС ( 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division), которая во время Второй мировой войны участвовала в боях на территории Франции, СССР, Греции, Венгрии, Польши, Германии. Эсэсовцы этой дивизии были причастны к преступлениям против гражданского населения. В частности, 10 июня 1944 года они сожгли поселок Дистомон в Греции и убили 228 его жителей ( из них 53 ребенка и 117 женщин). По происхождению Z — это рунический символ, который называется « Вольфзангель» ( Wolfsangel) — «волчий крюк». В разное время считался символом жестокой и неограниченной тирании, ненависти, нацизма и неонацизма».

: «Буква Z присутствовала на эмблеме 4-й полицейской панцергренадерской дивизии СС 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division), которая во время Второй мировой войны участвовала в боях на территории Франции, СССР, Греции, Венгрии, Польши, Германии. Эсэсовцы этой дивизии были причастны к преступлениям против гражданского населения. В частности, 10 июня 1944 года они сожгли поселок Дистомон в Греции и убили 228 его жителей из них 53 ребенка и 117 женщин). По происхождению Z — это рунический символ, который называется Вольфзангель» Wolfsangel) — «волчий крюк». В разное время считался символом жестокой и неограниченной тирании, ненависти, нацизма и неонацизма». геноцид других народов: «В путинской России существует культ превосходства ( «величия») русской культуры, языка, истории, армии, экономики, государственнической традиции над всеми остальными. Пропагандируется представление о низости, второстепенности, провинциальности, слабости, непопулярности, недоразвитости других культур, языков, традиций и т. д. ( в частности, украинской культуры). По сути, такое представление господствует среди россиян на массовом и бытовом уровне еще со времен Российской империи и СССР».

«В путинской России существует культ превосходства «величия») русской культуры, языка, истории, армии, экономики, государственнической традиции над всеми остальными. Пропагандируется представление о низости, второстепенности, провинциальности, слабости, непопулярности, недоразвитости других культур, языков, традиций в частности, украинской культуры). По сути, такое представление господствует среди россиян на массовом и бытовом уровне еще со времен Российской империи и СССР». игнорирование международного права : «Подписав с Советским Союзом пакт о ненападении на 10 лет ( до 1949 г.), нацистская Германия нарушила его уже на рассвете 22 июня 1941 года, когда напала на СССР. Аналогично и путинская РФ, напав на Украину в 2014 и 2022 годах, грубо нарушила сотни международных соглашений».

: «Подписав с Советским Союзом пакт о ненападении на 10 лет до 1949 г.), нацистская Германия нарушила его уже на рассвете 22 июня 1941 года, когда напала на СССР. Аналогично и путинская РФ, напав на Украину в 2014 и 2022 годах, грубо нарушила сотни международных соглашений». однопартийная система : «Единая Россия с 2003 года имеет парламентское большинство. […] Влиятельных оппозиционных партий не существует. Все остальные партии — либо союзники Единой России, либо мелкие и малозаметные политические силы, существующие для того, чтобы создавать « видимость демократии» ( КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко и т. д. )».

: «Единая Россия с 2003 года имеет парламентское большинство. […] Влиятельных оппозиционных партий не существует. Все остальные партии — либо союзники Единой России, либо мелкие и малозаметные политические силы, существующие для того, чтобы создавать видимость демократии» КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко )». тесный союз государства и церкви : «В путинской РФ православная церковь Московского патриархата является фактическим прислужником государства, поддерживающим агрессивную внешнюю политику».

: «В путинской РФ православная церковь Московского патриархата является фактическим прислужником государства, поддерживающим агрессивную внешнюю политику». закрепление традиционных гендерных ролей: «В фашистской Италии, нацистской Германии и сталинском СССР был культ семьи. Муж должен был выступать главным « источником обеспечения» семьи, патриотом, работающим на благо государства, а в военное время защищать страну. Женщина — реализовывать себя в домашнем хозяйстве, воспитании детей и на различных вспомогательных ролях. […] В путинской РФ летом 2020 года были внесены поправки в Конституцию. […] Брак определяется именно как союз мужчины и женщины. Кроме того, в РФ гомосексуальные люди подвергаются преследованиям, вплоть до физических расправ».

«В фашистской Италии, нацистской Германии и сталинском СССР был культ семьи. Муж должен был выступать главным источником обеспечения» семьи, патриотом, работающим на благо государства, а в военное время защищать страну. Женщина — реализовывать себя в домашнем хозяйстве, воспитании детей и на различных вспомогательных ролях. […] В путинской РФ летом 2020 года были внесены поправки в Конституцию. […] Брак определяется именно как союз мужчины и женщины. Кроме того, в РФ гомосексуальные люди подвергаются преследованиям, вплоть до физических расправ». тотальный контроль над СМИ : «Независимые СМИ уничтожены, а сейчас закрываются социальные сети».

: «Независимые СМИ уничтожены, а сейчас закрываются социальные сети». неограниченное влияние аппарата принуждения ( полиции, спецслужб): «В нацистской Германии охранные отряды ( СС) господствующей партии и подчиненная им структура — ​​тайная государственная полиция ( гестапо) — имели полный контроль за жизнью общества. […] В РФ органы МВД и ФСБ также обладают колоссальным контролем».

Особенности рашизма: освоение нового слова на Западе и его современное трактование

Владимир Зеленский не преувеличивает: термин «рашизм» действительно покинул пределы Украины и уже обсуждается в международной общественной плоскости и профессиональных кругах.

Число статьей о рашизме в Википедии близится к полусотне вариантов на разных языках, включая английский, немецкий, французский, турецкий, португальский, украинский, белорусский. Английская версия констатирует, что этот термин объединил в себе «представление о превращении России в фашистскую страну и название идеологии российского военного экспансионизма». Неотъемлемой частью такой идеологии является «особая цивилизационная миссия» россиян, тогда как «рашистами» называют сторонников российской военной агрессии.

Украинская версия Википедии определяет рашизм как «политическую идеологию и социальную практику режима властей России конца XX — начала XXI века», которая базируется на:

идеях « особой цивилизационной миссии» россиян,

особой цивилизационной миссии» россиян, «старшести братского народа»,

нетерпимости к элементам культуры других народов;

тоталитаризме и империализме советского типа,

использовании русского православия как нравственной доктрины

геополитических инструментах влияния, в первую очередь — энергоносителях для европейских стран,

военной силе в отношении стран, будто бы входящих в «круг влияния Российской Федерации».

А за создание статьи о рашизме в русской версии Википедии развернулась настоящая война, о чем свидетельствует скриншот ниже: только за апрель 2022 года страницу многократно удаляли и восстанавливали вновь.

За два месяца вторжения РФ в Украину в мировой прессе вышли десятки публикаций, подтверждающих ключевую суть определения «рашизм» — а именно близость российского режима к фашистскому. «Сам Владимир Путин является фашистским самодержцем, который сажает в тюрьмы лидеров демократической оппозиции и критиков. Он является признанным лидером глобального ультраправого движения, которое все больше напоминает глобальное фашистское движение», — написал еще 25 февраля в The Guardian Джейсон Стэнли, профессор философии Йельского университета и автор книги How Fascism Works (Как работает фашизм).

А The Telegraph 9 марта констатировала, что «чудовищный новый фашизм Путина разрушил глобализированный мировой порядок». Автор этой публикации называет российского диктатора «Бенито Муссолини 21-го века». «Путин — фашист, а не консюмерист; коллективист, не индивидуалист, не говоря уже о капиталисте: он не заинтересован ни в благополучии своих граждан, ни в их стремлении к собственному счастью, ни в прогрессе за счет мирной торговли. Как и все авторитарные деспоты, он боготворит государство и самого себя».

Наиболее полное представление о лингвистической структуре и смысловом наполнении слова «рашизм» Западу дал американский историк Тимоти Снайдер, профессор Йельского университета, исследователь проблем национализма, тоталитаризма и холокоста, а также специалист по истории Восточной Европы. 22 апреля в журнале New York Times Magazine вышла его статья о рашизме под заголовком Война в Украине породила новое слово (The War in Ukraine Has Unleashed a New Word). В ней Снайдер детально поясняет западным читателям игру слов, заложенную в этот термин, и констатирует: «Творчески обыграв три разных языка, украинцы определили врага: это «рашизм». Историк предлагает писать его латиницей как ruscism, чтобы сохранить для англоязычного мира визуальную привязку к словам Russia и fascism.

Он также называет новый термин «полезной концептуализацией путинского мировоззрения», добавляя, что украинцы «гораздо раньше западных аналитиков заметили склонность России к фашизму в последнее десятилетие». Среди подобных «фашистских практик» в РФ, которые теперь стали частью понятия «рашизм», Снайдер выделяет:

культ вождя и культ умерших,

корпоративистское государство,

мифы о прошлом,

цензура,

популярность теорий заговора,

централизованная пропаганда,

ведение войны на разрушение.

Снайдер убежден, что со временем слово «рашизм» так же прочно войдет в мировой обиход, как слова «геноцид» и «этническая чистка», ставшие наследием других войн и исторических потрясений. Он также подчеркивает, что сегодня «российский фашизм — это феномен, безусловно требующий [отдельного] концепта». Вдобавок к приведенному выше списку Тимоти Снайдер напоминает о других отличительных особенностях российской идеологии и поведения РФ на международной арене:

РФ способствует продвижению ультраправых сил повсюду;

Путин — кумир сторонников превосходства белой расы во всем мире;

во время войн, включая войну с Украиной, «видные российские фашисты получают доступ к медиа»;

члены российской элиты, прежде всего сам Путин, все больше полагаются на фашистские концепты;

само « оправдание» Путиным войны в Украине как некоего акта « очищающего насилия», которое вернет России ее суть, представляет собой христианскую форму фашизма;

оправдание» Путиным войны в Украине как некоего акта очищающего насилия», которое вернет России ее суть, представляет собой христианскую форму фашизма; недавняя публикация на сайте агентства РИА Новости ( Что Россия должна сделать с Украиной) является « откровенным справочником геноцида, в котором содержится план уничтожения украинской нации как таковой».

«Москва — центр фашизма в нашем мире», — делает прямой вывод Снайдер. Он также признает, что до сих пор западное сообщество было склонно «упускать из виду центральный пример возрождения фашизма, которым является режим Путина в РФ».

