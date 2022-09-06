«Решил побить рекорд». Кадыров передумал уходить с должности

6 сентября, 13:42
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Марионетка Кремля Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Марионетка Кремля Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее заявлявший о намерении уйти со своего поста в «бессрочный отпуск», продолжит и дальше руководить республикой.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Кадырова, он передумал уходить с должности, на которой находится уже 15 лет, после того, как узнал, что есть чиновники, управляющие регионами более 25 лет. Так что он решил «побить рекорд».

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«Рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому теперь я решил побить его. Посмотрим, может быть, я обойду этот показатель», — заявил он.

Руководитель Чечни отказался даже от краткосрочного отпуска, заявив, что отдых «не на времени».

«Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется на Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», — написал он.

В субботу, 3 сентября, Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» в должности.

В Кремле сообщили, что видели обращение Кадырова, но пока оно «никак не материализовалось».

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Как отмечалось, марионетку Кремля Рамзана Кадырова могут перевести с поста главы Чечни на руководящую должность в Росгвардии.

18 июля Кадыров, несмотря на полное фиаско своих TikTok-войск в Украине, заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».

В августе СБУ объявила Рамзану Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям в Украине.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Россия Чечня Рамзан Кадыров Отставка

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