Журналисты обнаружили виллу Кадырова в Дубае — расследование УП 30 марта, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Одна из самых больших вилл на территории 5-звездочного отеля в Дубае предположительно принадлежит Кадырову (Фото:УП)

Журналисты УП обнаружили виллу главы Чечни Рамзана Кадырова в Дубае (ОАЭ), которой он пользуется регулярно во время посещения страны.

По данным расследователей, вилла Кадырова располагается на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

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За виллой закреплен номер 21, дом является одним из самых больших на этой территории и имеет удобное уединенное расположение.

Ее местоположение удалось вычислить благодаря многочисленным публикациям в соцсетях гостей Кадырова, которых он принимал на этой вилле, а также его приближенных.

Фото: УП

Фото: УП

В 2017 году Кадыров фотографировался там с боксером Майком Тайсоном, а позже принимал представителей ОАЭ в строительной сфере. В интерьере особняка также были замечены фото Кадырова.

Фото: УП

Точная стоимость виллы не сообщается, но, по данным журналистов, вдвое меньший по размеру дом сейчас можно найти в продаже за 7 миллионов долларов.

В 2021—2022 годах Кадыров посещал виллу 14 раз, он прилетал в страну на своем частном самолете. Последний его однодневный визит был 26 февраля — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источники УП посетили территорию гостиницы и смогли сделать фотографии виллы Кадырова.

Фото: УП

Фото: УП

По некоторым данным, за ней ухаживает официальный советник и представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов, а рядом есть дом для охранников Кадырова.

С начала войны России против Украины пропагандисты и сам Кадыров заявляли, что он находился под Киевом, а также в Мариуполе. Позже появилось фото, на котором он позирует на фоне заправочной станции Pulsar, принадлежащей Роснефти.

До этого Кадыров публиковал «доказательства» того, что находится «под Киевом», однако уже на следующий день таинственным образом «телепортировался» в Грозный, где встречал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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