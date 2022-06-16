«Он не в коме»: Кадыров уверяет, что у Путина «бодрый голос» и он готов завершить войну

16 июня, 13:15
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Рамзан Кадыров заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным лично (Фото:ЧГТРК «Грозный

Рамзан Кадыров заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным лично (Фото:ЧГТРК «Грозный"/YouTube)

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров уверяет, что президент РФ Владимир Путин вполне здоров и готов завершить войну с Украиной.

Об этом он сказал, комментируя слухи о том, что российский диктатор впал в кому после неудачной операции.

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По информации некоторых СМИ, ссылающихся на данные разведки, на данное время Путин находится в реанимации, где его состояние поддерживают с помощью систем искусственного жизнеобеспечения.

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В свою очередь Кадыров решил это опровергнуть, заявив, что лично с ним разговаривал.

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«Я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить „спецоперацию“ (войну против Украины — ред.)», — утверждает он у себя в Telegram-канале.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Здоровье Рамзан Кадыров Война России против Украины

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