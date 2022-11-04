С Путиным или без. У Кадырова два плана — политолог 4 ноября, 10:04 Кадырова удовлетворяет только слабый Путин, и он таков есть — политолог Николай Давыдюк (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Политолог Николай Давидюк заявил в эфире Радио НВ, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть два плана — поддержать российского диктатора Владимира Путина и впоследствии его заменить либо создать собственное государство, которое выйдет из состава РФ.

«Он играет в два сценария сразу, они у него оба возможны, поэтому он сейчас и помогает Путину, больше приближаясь к нему, понимая его секреты, понимая его проблемы, слабости. Поэтому Кадыров сейчас играет в такую игру, и она для него очень выгодна, она для него в любом случае имеет несколько финалов завершения. И каждый из них ему все равно подходит, потому что развал и проигрыш Путина — это выигрыш для Кадырова», — сказал Давыдюк Радио НВ.

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Политолог подчеркнул, что в нынешней ситуации «Кадырова удовлетворяет только слабый Путин, и он таков есть», поэтому глава Чечни «будет играть на еще большее ослабление и как можно лучше этим воспользоваться».

Ранее российский журналист Тимур Олевский в интервью Радио НВ выразил мнение, что россияне быстро поверят в главу Чечни Рамзана Кадырова как в президента России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил в эфире Радио НВ, что Кадыров и так называемый «повар Путина» Пригожин атакуют системную военную вертикаль РФ.

А политолог Иван Преображенский в интервью НВ выразил мнение, что первым главой независимой Ичкерии станет нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров — после того, как он проиграет битву за центральную власть в России.