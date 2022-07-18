«Можно ожидать чего угодно»: Кадыров уже просит защитить Чечню системой ПВО 18 июля, 15:23 Кого именно он так боится, Рамзан Кадыров не уточнил (Фото:Kadyrov95 / telegram)

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров просит российскую армию разместить в горах на территории республики системы противовоздушной обороны.

О такой необходимости он заявил у себя в Telegram-канале, обосновав это «новыми стратегическими решениями».

По словам Кадырова, ПВО ему нужна в качестве упреждающего шага для защиты от некоего «врага».

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«В первую очередь я считаю, что в горах Чеченской республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры», — написал скандальный кремлевский ставленник.

В то же время, кого именно он так боится Кадыров, так смело угрожавший захватить не только Украину, но и страны НАТО, не ясно.

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