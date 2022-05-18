«100% все идет по плану»: Кадыров призвал россиян мобилизироваться без мобилизации — видео

18 мая, 13:45
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Рамзан Кадыров призвал россиян сплотиться вокруг Путина, поскольку это якобы и есть патриотизм (Фото:t.me/youlistenedmayak)

Рамзан Кадыров призвал россиян сплотиться вокруг Путина, поскольку это якобы и есть патриотизм (Фото:t.me/youlistenedmayak)

На фоне провалов российских войск в Украине кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров призвал граждан РФ не ждать официального объявления всеобщей мобилизации, а самим встать на защиту режима.

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Об этом он сказал во время так называемого «просветительского марафона».

«Мне очень много задают вопросов: А правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизироваться и объединиться, и встать вокруг нашего президента. Обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — заявил Кадыров.

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При этом он заверил российскую молодежь, что война РФ против Украины якобы «на 100% идет по плану».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Рамзан Кадыров Война России против Украины

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