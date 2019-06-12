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Рамзан Кадыров пригрозил жителям Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за комментариев в соцсетях

Сегодня, 15:31
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Рамзан Кадыров пригрозил жителям Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за комментариев в соцсетях - фото

Ramzan Kadyrov via Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров, известный своими одиозными заявлениями, пригрозил пользователям соцсетей из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев.

Об этом он сказал в прямом эфире в своем Instagram, запись которого доступна на канале российского СМИ Чечня сегодня.

Причиной недовольства пользователей из Дагестана стала установка знака «Чеченская Республика. Шелковской район» на границе двух российских республик, который позже снесли протестующие.

«Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы пальцы поломаем, вырвем язык вам. Имейте в виду, мы ни один провоцирующий комментарий или видеопубликацию не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова отвечать», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что местные силовики «придут и постучат в дом» к тем, кто будет писать оскорбительные комментарии против чеченского народа.

10 июня группа жителей Дагестана снесла ранее установленную табличку на границе между населенным пунктом Кизляр (Дагестан) и Шелковским районом Чечни.

На дорожном указателе, ранее отсутствовавшем, была надпись «Чеченская Республика. Шелковской район». Причиной недовольства жителей Дагестана стала установка знака на спорном участке, вблизи с границей.

Теги:   Рамзан Кадыров Чечня Россия

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