В Кадырова как президента в России поверят прямо сразу — российский журналист 1 ноября, 17:27 Рамзан Кадыров (в центре) на параде в Грозном, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Радио НВ выразил мнение, что россияне быстро поверят в главу Чечни Рамзана Кадырова как в президента России.

«Мне всегда говорят: „Послушай, не может быть Пригожин президентом, или не может быть Кадыров президентом…“. Да все может. Потому что они не похожи на государство, т.к. один — зэк, а другой — псих. Они не похожи на государство. А государство же существует до тех пор, пока в него верят люди, живущие в нем. В России это очень четко видно», — сказал Олевский Радио НВ.

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Он отметил, что в России «очень важный момент веры в то, что государство дает хлеб, молоко, кров, свет и все от него зависит», а также в то, что от государства не скрыться и никуда не деться.

«Оно бывает не право, но какое есть, такое есть. Оно такое, как божество. Когда в государство перестают верить, распадается Советский Союз. Говорят, почему Кадыров и Пригожин не могут быть? Потому что в них не поверят, как в государство. Но я уверяю вас, что в Кадырова как президента в России сейчас, я абсолютно уверен, поверят точно, прямо сразу», — выразил убеждение российский журналист.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил в эфире Радио НВ, что Кадыров и так называемый «повар Путина» Пригожин атакуют системную военную вертикаль РФ.

А политолог Иван Преображенский в интервью НВ выразил мнение, что первым главой независимой Ичкерии станет нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров — после того, как он проиграет битву за центральную власть в России.