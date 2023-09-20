Представитель Легиона Свобода России объяснил, кто может «убирать» Кадырова 20 сентября, 12:48 Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова 17 августа (Фото:Telegram-канал Рамзана Кадырова)

Советник по коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России Алексей Барановский в интервью Radio NV объяснил, кто может «убирать» ставленика Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

В эфире Radio NV Барановский отметил, что Кадыров является любимцем российского диктатора Владимира Путина, но ФСБ и другие российские силовики «ненавидели Кадырова все время».

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«Он был для них чужеродным элементом, которого судьба вынесла наверх, папа Путин пригрел его, приходится терпеть. Но он для них был совершенно не свой», — подчеркнул представитель Легиона Свобода России.

«С Кадыровым вполне возможно, что его убирает ФСБ, она видит, что ситуация развивается достаточно драматично, Путин не сегодня — завтра может потерять власть и они убирают просто такого опасного конкурента, который давно им не нравился. Я бы совершенно не исключал такой фактор, что это идет не лично от Путина, если это аккуратное „спецслужбистское прибирание“ Кадырова», — заявил он также.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, на котором он в дождевике под дождем идет по дорожке.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — говорится в подписи к видео.

Российский ресурс Агентство сообщил, что в самом видео Кадыров произносит абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

Когда и где было снято видео, по опубликованным кадрам уточнить невозможно. В то же время российские паблики пишут, что в воскресенье в Грозном было около 16 градусов и дождь, что визуально совпадает с погодой на видео.

РосСМИ уточняют, что до этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялось в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.