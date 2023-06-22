«Миротворцы» Рамафоса и Лула да Силва встретились в Париже, обсудив Украину

22 июня, 23:29
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Сирил Рамафоса и Лула да Силва (Фото:Siyabulela Duda/GCIS Handout via REUTERS)

Сирил Рамафоса и Лула да Силва (Фото:Siyabulela Duda/GCIS Handout via REUTERS)

Президент Бразизии Луиз Инасио Лула да Силва встретился в Париже со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, обсудив войну в Украине.

«Встретился в Париже с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Мы говорили о следующей встрече БРИКС и о поездке президента Рамафосы в Киев и Санкт-Петербург, а также о разговорах, которые он имел с Зеленским и Путиным», — сообщил президент Бразилии.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, подробно рассказал Луле да Силва о поездке африканской делегации в Киев и Санкт-Петербург.

«Президент ЮАР рассказал о своем участии в делегации высокопоставленных представителей африканских стран, которая находилась в Киеве на аудиенции с президентом Украины Владимиром Зеленским и в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения путей мирного решения», — заявил Рамафоса.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1671895024207036416
https://twitter.com/PresidencyZA/status/1671897347926945797
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16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов».

17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Бразилия ЮАР Война в Украине Война России против Украины Луиз Інасио Лула да Силва мирный план Африки

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