Для освобождения оккупированных территорий. Однопартийцы Шольца объяснили, почему выступают за передачу ракет Taurus для Украины 6 августа, 20:27 Представители Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, выступают за передачу ракет Taurus для нужд Сил обороны Украины (Фото:axesofevil2000 via wikipedia)

Двое членов социал-демократической партии (СДП) Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

Об этом пишет издание Der Spiegel.

Депутат Бундестага от СДП Андреас Шварц отмечает, что наступление Сил обороны затормаживается, а Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки.

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«Остаются только управляемые ракеты, такие как крылатые ракеты Taurus, которые помогли бы украинской армии преодолеть минные поля, оставленные россиянами, и отвоевать территорию», — сказал Шварц.

По мнению депутата Бундестага, для уменьшения сомнений можно требовать от Украины не использовать эти ракеты по территории страны-агрессора РФ.

Он напомнил, что именно по такому принципу договоренностей с США украинские военные применят американские системы HIMARS.

«Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся передавать важное оборудование, которое, вероятно, будет передано позже», — подчеркнул Шварц.

Его коллега, член СДП Нильс Шмидт заметил, что поставка ракет Taurus для Украины не является красной линией для его партии. В комментарии для издания Tagesspiegel он заявил:

«Я не исключаю, что мы также будем поставлять другие системы, такие как Taurus, совместно с американцами».

11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковал ряд депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд Сил обороны.