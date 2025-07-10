Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP после 15-летнего перерыва

Франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow были эффективными в войне России против Украины (Фото: Sébastien Lecornu/Х)

Министр обороны Франции Себастьяна Лекорню объявил, что его страна совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow.

«Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа», — говорится в его сообщении в соцсети Х.

Лекорню добавил, что франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow были эффективными в современной войне России против Украины.

«Поставленная в Украину франко-британская ракета SCALP/Storm Shadow продемонстрировала свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности, в решающих ситуациях. Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, MBDA является символом ведущей оборонной промышленности Европы», — добавил министр.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер намерены заключить ряд оборонных соглашений, которые будут касаться в частности координации сил ядерного сдерживания и производства нового оружия.