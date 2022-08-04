Ракеты Китая упали у берегов Японии. В Токио отреагировали

4 августа, 16:29
Экран показывает, что армия Китая начала военные учения в водах и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Экран показывает, что армия Китая начала военные учения в водах и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Япония объявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных ее военными во время учений у Тайваня, упали недалеко от японских берегов.

Об этом сообщает Kyodo.

В морской экономической зоне Японии упали пять баллистических ракет. Министр обороны Нобуо Киши заявил, что это первый раз, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета упала в этих водах. Правительство Японии заявило дипломатический протест правительству Китая.

Видео дня

В четверг Китай отказался от встречи с министром иностранных дел Японии на полях саммита стран ACEAH (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), в Пномпене, назвав это следствием визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Читайте также:

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оказались в центре внимания мировой общественности из-за недавнего визита Пелоси в Тайвань (Фото:Коллаж НВ) Почему эти трое встряхнули мир. НВ разобрался в плюсах и минусах визита Нэнси Пелоси на Тайвань и выяснил, приведет ли он к катастрофе

Из-за китайских учений отменено более 50 международных рейсов в и из Тайваня. Совет Тайваня по делам материка говорит, что Китай пытается вынудить международное сообщество прекратить поддержку острова. Из-за военной активности Китая ожидаются задержки глобальных перевозок и сбои в цепях поставок, поскольку коммерческие суда были вынуждены изменить маршрут.

В четверг, 4 августа, Пекин начал учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайванском проливе, это произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

https://www.youtube.com/watch?v=DqZVftwwH0E

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Китай Япония Военные учения Военная агрессия Тайвань

Эксклюзивы НВ

Томаш Фиала, гендиректор и владелец инвесткомпании Dragon Capital (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
«Будет два курса» /
Фиала объяснил, что произойдет на наличном рынке доллара
4 августа, 12:04
Финансы
Исследователи отмечают, что их цель — не посеять панику, а показать, что нам пора всерьез относиться к проблеме глобального потепления (Фото:Dan Gold / Unsplash)
И без ядерной войны /
Ученые предупреждают: нам уже пора готовиться к тому, что изменение климата убьет нашу цивилизацию
4 августа, 08:03
Научпоп
Врачи опасаются приема мелатонина для лечения бессонницы (Фото:Gaelle Marcel)
Победить бессонницу /
Пять способов быстрее уснуть, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим
3 августа, 21:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X