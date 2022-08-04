Ракеты Китая упали у берегов Японии. В Токио отреагировали 4 августа, 16:29 Экран показывает, что армия Китая начала военные учения в водах и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Япония объявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных ее военными во время учений у Тайваня, упали недалеко от японских берегов.

Об этом сообщает Kyodo.

В морской экономической зоне Японии упали пять баллистических ракет. Министр обороны Нобуо Киши заявил, что это первый раз, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета упала в этих водах. Правительство Японии заявило дипломатический протест правительству Китая.

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В четверг Китай отказался от встречи с министром иностранных дел Японии на полях саммита стран ACEAH (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), в Пномпене, назвав это следствием визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Из-за китайских учений отменено более 50 международных рейсов в и из Тайваня. Совет Тайваня по делам материка говорит, что Китай пытается вынудить международное сообщество прекратить поддержку острова. Из-за военной активности Китая ожидаются задержки глобальных перевозок и сбои в цепях поставок, поскольку коммерческие суда были вынуждены изменить маршрут.

В четверг, 4 августа, Пекин начал учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайванском проливе, это произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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