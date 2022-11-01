РФ, вероятно, впервые разместила в Беларуси ракеты Кинжал: зачем это Москве — оценка британской разведки 1 ноября, 11:10 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн ранее сообщила о прибытии в Беларусь самолетов Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал (Фото:Беларускі Гаюн via Telegram)

Россия могла завезти на белорусский военный аэродром Мачулищи свои наиболее дефицитные гиперзвуковые ракеты Кинжал, считают специалисты британской разведки.

Об этом идет речь в сегодняшней сводке Минобороны Великобритании (1 ноября).



Британская разведка публикует спутниковый снимок аэродрома Мачулищи от 17 октября, где видны предположительно два самолета МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ, адаптированные для использования ракет Кинжал. В сводке также говорится, что рядом на аэродроме расположен большой контейнер под защитной насыпью (длина 7 м), «вероятно, связанный» с размещением ракет Кинжал (в сводке они названы AS-24 Killjoy, согласно классификации НАТО).

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Минобороны Великобритании напоминает, что эти гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Россия использует с 2018 года, однако ранее не запускала из Беларуси. РФ периодически задействует Кинжалы для ударов по Украине, но нечасто — поскольку их запасы, «вероятно, очень ограничены», — напоминает британская разведка. Кроме того, даже используя подобные передовые боеприпасы большой дальности, РФ тратит их ради поражения целей «ограниченного оперативного значения», отмечают в Британии.

«С учетом дальности [полета ракеты] более 2000 км размещение Кинжалов в Беларуси дает России незначительное дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины», — констатируют в британской разведке. Однако там полагают, что вероятное размещение Кинжалов в Беларуси имеет скоре пропагандистскую цель: во-первых, послать сигнал Западу, а во-вторых — усилить представление о том, что Беларусь все более и более вовлекается в войну.

В конце августа генерал-майор ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что, по информации украинской разведки, у России осталось всего 30−40 штук ракет типа Кинжал.

Эти ракеты входят в число наиболее проблемных для сил ПВО Украины, поскольку летят с чрезвычайно высокой скоростью, сбить их практически невозможно, пояснял ранее Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ.

«Это новейший тип ракет, принятый на вооружение России в 2018 году. Всего было выпущено несколько десятков таких ракет. Масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты — более 12 000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, и достигает максимальной скорости при заходе на цель по баллистической траектории. Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее», — сообщали ранее в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

