«Многие были в Дамаске». Христо Грозев рассказал о трех группах российских инженеров, которые занимались запусками разных ракет по Украине 25 октября, 18:20 Обломки российской ракеты Калибр, которую силы ПВО Украины сбили возле Винницы в день массированного удара по центру города 14 июля. (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Крылатые ракеты Х-101 класса «воздух — земля», которыми Россия обстреливает украинские города (например, Киев 26 июня) были впервые использованы в Сирии. Тогда в Дамаске «поработали» некоторые из российских наводчиков, которые сейчас корректируют курс полета таких ракет к целям в Украине.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал Христо Грозев, расследователь группы Bellingcat, которая совместно с The Insider и Der Spiegel установила личности таких наводчиков, причастных к массовым убийствам украинских мирных жителей и преступным атакам на критическую инфраструктуру Украины.

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Журналисты узнали имена 33 человек, которые работают под руководством российского полковника Игоря Багнюка и, вероятно, программируют траектории полета ракет нескольких наиболее опасных типов: ЗМ-14 (Калибр), 9М728 (Р-500, Искандер), а также Х-101.

В интервью НВ Грозев более подробно рассказал о том, почему каждая из трех команд в подразделении Главного вычислительного центра российских вооруженных сил программирует только траектории полета ракет конкретного типа.

Ракета Калибр, напомнил расследователь — это ракета, которая всегда отправляется с морского судна: либо с корабля, либо с подводной лодки.

«Программированием этих ракет занимаются инженеры, которые закончили обучение в Петербурге. И они закончили военно-морской инженерный институт или академию — не знаю, как называется. Но это люди, которые понимают, как работает и корабль, и ракета. У них такая специализация. Некоторые из них, кстати, больше капитаны кораблей, потом сделали такую перепрофилизацию», — пояснил Христо Грозев.

Наводчики ракет Калибр (морского базирования) — Матвей Любавин, Роман Курочкин, Иван Попов, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Николай Тарасов, Дмитрий Тихонов, Екатерина Чугунова, Игорь Гроза.

Ракетамами системы Искандер-М (сама ракета называется Р500) занимаются «люди, которые закончили в Москве, изучали только ракетную баллистику и программирование систем для ракет», рассказал исследователь

Наводчики ракет Искандер (наземного базирования) — Алексей Михайлов, Виталий Яскелайнен, Эльвира Обухова, Павел Обухов, Артем Веденов, Александр Григорян, Владимир Петров, Никита Поплавский.



Ракетами Х-101 и Х-55 занимается третья группа наводчиков, которые преимущественно программируют полеты Х-101. «Эти ракеты очень страшные, они впервые применились, как и все остальные, в Сирии. И кстати, те же самые инженеры молодые и там поработали. То есть, до 2021 года многие из них были реально в Дамаске, откуда управляли ракетами. Так что третья группа занимается самолетными выстрелами», — пояснил Христо Грозев. Именно представители этой группы обстреливали подобными ракетами класса «воздух-земля» Мариуполь, Киев и многие другие цели в Украине

Наводчики ракет Х-101 (воздушного базирования) — Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Алексей Бетехтин, Артем Чернов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.



«Мы не уверены, что это вообще все программисты всех ракет. Но мы провели связь этих 30 с чем-то инженеров именно с этими тремя самыми страшными ракетами», — заключил Грозев.

Инфографика: НВ