«Беспрецедентный спрос». Концерн Raytheon увеличит ежемесячный выпуск ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на 150%

Из-за беспрецедентного спроса американский оборонный концерн Raytheon планирует до 2028 года значительно, на 150%, увеличить производство ракет-перехватчиков PAC2 GEM-T для ЗРК Patriot.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на представителей концерна.

Как заявил представитель Raytheon в Европе Эрве Тиллой, сейчас на такую продукцию существует «беспрецедентный спрос» и в последние годы многие страны мира заказали у концерна системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ним.

«Raytheon увеличивает штат сотрудников, занимающихся окончательной сборкой ракет, и вместе с международными партнерами создает вторые и третьи поставщики, чтобы максимально увеличить производство ракет GEM-T», — сказал он.

При этому, согласно Raytheon отчетам, в начале 2024-го производство таких ракет перехватчиков находилось на уровне 240 ракет в год.

При этом в Министерстве обороны ФРГ по соображениям секретности отказались комментировать запрос N-tv по поводу состояние запасов ракет-перехватчиков, которые имеются для установленных в Германии систем Patriot.

9 июля агентство Bloomberg со ссылкой на документы к бюджетному запросу на 2026-й, сообщило, что армия США планирует потратить более $1,3 млрд на закупку дополнительных ракет для систем ПВО Patriot в новом финансовом году, который стартует 1 октября.

Инфографика: NV

Еще 16 апреля группа высокопоставленных армейских чиновников, которая определяет потребности армии США в вооружении, решила более чем в четыре раза увеличить план закупки ракет Patriot — с 3 376 до 13 773 единиц.

По данным Bloomberg, увеличение количества заказанных ракет Patriot свидетельствует о росте спроса на это оружие. При этом самая новая модель ракеты — PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement), которую производит корпорация Lockheed Martin, способна перехватывать дроны, крылатые и тактические баллистические ракеты.