По лицензии производителя ракет для Patriot. В Бельгии планируют организовать сборку AIM-120 AMRAAM

В Бельгию планируют заключить сделку между американской корпорацией RTX (экс-Raytheon) и местным производителем оружия FN Herstal. (Фото: www.defense.gov)

В Бельгии планируют запустить частичное производство ракет класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM — после того, как будет заключено соглашения между американской корпорацией RTX (экс-Raytheon) и местным производителем оружия FN Herstal.

Об этом 18 июля сообщает бельгийское государственное информагентство VRT News.

Представители FN Herstal, в свою очередь заявляют, что соглашение с RTX, американским производителем ракет (в том числе и перехватчиков для ЗРК Patriot) еще не достигнуто.

«Начало производства ракет займет еще некоторое время. В промежуточный период Бельгия могла бы „одолжить“ ракеты у Польши», — сообщило издание.

Данное соглашение должно стать частью масштабного оборонного контракта. По словам начальника бельгийского Генштаба Фредерика Вансина, общий размер контракта составит 2,5 млрд евро. Документ предусматривает поставку 10 зенитных ракетных батарей NASAMS (9 — для Бельгии, 1 — для Люксембурга).

«С нашими союзниками по НАТО мы договорились сосредоточиться на пяти приоритетах. В первую очередь, мы работаем над созданием моторизованной бригады. Во вторую очередь, мы также хотим пополнить наши запасы боеприпасов и работать над приобретением дополнительных самолетов F-35», — заявил глава Генштаба Бельгии.

Как пишет портал Army Recognition, AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — ракета с радиолокационным наведением, действующая за пределами видимости, которая стала основным оружием воздух-воздух для многих западных истребителей и ключевым компонентом нескольких наземных систем противовоздушной обороны. Отдельные наземные варианты ракеты, такие как AIM-120C и AIM-120D, имеют дальность действия до 160 километров и полетную высоту более 35 километров.

9 июля представители корпорации RTX (экс-Raytheon) из-за беспрецедентного спроса они планируют до 2028 года значительно, на 150%, увеличить производство ракет-перехватчиков PAC2 GEM-T для ЗРК Patriot.

«Raytheon увеличивает штат сотрудников, занимающихся окончательной сборкой ракет, и вместе с международными партнерами создает вторые и третьи поставщики, чтобы максимально увеличить производство ракет GEM-T», — сказал представитель корпорации в Европе Эрве Тиллой.

При этому, согласно Raytheon отчетам, в начале 2024-го производство таких ракет перехватчиков находилось на уровне 240 ракет в год.

По данным Bloomberg, увеличение количества заказанных ракет Patriot свидетельствует о росте спроса на это оружие. При этом самая новая модель ракеты — PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement), которую производит корпорация Lockheed Martin, способна перехватывать дроны, крылатые и тактические баллистические ракеты.