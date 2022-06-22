«Прилетело туда, где больно». Почему россияне не ожидали удар по «вышкам Бойко» и как все произошло — BlackSeaNews 22 июня, 08:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Одна из «вышек Бойко» (Фото:Крым.Реалии)

Оккупанты не ожидали, что ВС Украины нанесут удар по так называемым «вышкам Бойко», которые были захвачены Москвой еще в 2014 году, рассказал Радио НВ Андрей Клименко, главный редактор BlackSeaNews.

— Все начали обсуждать и анализировать, что же произошло, потому что сообщения выглядели следующим образом: украинские защитники попали в «вышки Бойко» в Черном море. Речь идет о захваченных Российской Федерацией, после того как был уже оккупирован Крым, вышках. Там была целая система, позволявшая добывать не только нефть и газ. Хочу у вас спросить, что известно о том, куда попали, речь идет об одной или нескольких вышках или платформах и что об этом сообщают оккупационные «влаcти» в Крыму?

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— На данный момент мы знаем, что не менее чем по трем объектам на нашем шельфе Черного моря был нанесен удар ракетами с украинского побережья. Я не исключаю, что их больше, потому что сейчас мы видим поисково-спасательную операцию, захвачены три судна Черноморнефтегаза еще в 2014 году, они не возле острова Змеиный, а ближе к территории оккупированного Крымского полуострова, где Архангельское и Голицынское газовые месторождения. Я не исключаю, что объектов, в которые мы попали с берега, больше. Кроме того, были и сообщения о ракетной атаке с нашего берега на остров Змеиный, по объектам и технике. Значит прилетело туда, куда больно агрессорам.

— То есть это даже похоже, по крайней мере, можем так предполагать, что это был ответный обстрел.

— Это 200%, что это ответ, потому что я уверен, что не ожидали российские оккупанты такого со стороны Украины.

— В связи с этим возникает вопрос: почему этот обстрел стал возможен или почему мы на него сейчас решились?

— Во-первых, таких объектов на украинском Черноморском шельфе около 15. Это четыре самоподъемных буровых установки, это специализированные морские суда, которые могут бурить на больших глубинах. Одна из них — это буровая платформа Независимость, из купленных в 2012 году, очень современная. Вторая — это уже довольно старая самоподъемная платформа Таврида. Они расположены примерно в 50 километрах от острова Змеиный и примерно в 77 километрах от украинского побережья. Остальные находятся ближе к направлению оккупированного украинского полуострова. На каждой из них еще с 2014 года находятся мощные радиоэлектронные комплексы, это комплексы контроля подводной, надводной и воздушной обстановки. Плюс на них находятся небольшие команды спецназа или морской пехоты, примерно отделение, 10 военнослужащих на каждой. И главная их задача — тотальный контроль всего пространства между территорией Одесской области и побережьем оккупированного Крыма. Конечно, это все эти годы мозолило нашим военно-морским силам и нужно было как-то от этого избавляться.

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