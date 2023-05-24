Даже на Кольском полуострове. Где находятся военные аэродромы врага, откуда взлетают бомбардировщики для обстрелов Украины 24 мая, 19:12 По словам военного эксперта Михаила Жирохова, в РФ около полудесятка аэродромов для стратегической авиации. Среди них и Энгельс-2 (на фото), который в декабре 2022-го был атакован беспилотниками (Фото:Reuters)

Военный эксперт Михаил Жирохов детально рассказал NV о российских аэродромах для стратегической авиации.

Поскольку самолеты стратегической авиации РФ имеют большие размеры, то для их базирования нужны не обычные аэродромы, а такие, у которых есть взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, считает Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации. «А таких аэродромов на территории РФ буквально четыре-пять, — утверждает эксперт, — В частности, это Дягилево (Рязань), Оленья (Кольский п-в), Украинка (Амурская обл.), Шайковка (Калужская обл.) и Энгельс-2 (Саратовская обл.)».

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По словам Жирохова, западным странам, в частности США, известны координаты этих аэродромов. «Поэтому в случае какой-то агрессии или большой войны [с Западом], по этим аэродромам сразу будет нанесен удар на уничтожение всем имеющимся вооружением», — утверждает эксперт.

Если страны Запада действительно нанесут удар по аэродромам стратегической авиации, то России фактически некуда перебазировать эти самолеты, поскольку для таких бомбардировщиков не подойдет первый попавшийся аэродром. Даже если россияне спрячут стратегические бомбардировщики в ангарах, то не смогут их использовать, потому что этим самолетам не с чего будет взлетать.

«И за 30 лет в РФ не было построено ни одного аэродрома стратегической авиации», — подводит итог Жирохов.

Напомним, после того, как план России погрузить Украину в блэкаут путем массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре потерпел фиаско, враг изменил тактику. Теперь российская армия едва ли не каждую ночь проводит демонстративные массированные взлеты стратегических бомбардировщиков, которые наносят комбинированные удары малым количеством крылатых ракет разных типов. Изменились и цели, по которым враг пытается наносить свои удары.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о стратегической авиации врага читайте здесь.