Ракета вновь упала на территории Молдовы — местная полиция

5 декабря, 16:07
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Район, где упала ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

Район, где упала ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

В Молдове в районе приграничного города Бричаны упала ракета во время нового российского массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря.

Об этом сообщает полиция Молдовы в Facebook.

Правоохранители уточнили, что ракету обнаружила пограничная полиция в районе города Бричаны.

Бричаны (Фото: Скриншот GoogleMaps)
Бричаны / Фото: Скриншот GoogleMaps

Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который из-за сегодняшних российских бомбардировок усилил патрулирование районов, граничащих с Украиной.

Видео дня

Место, где упала ракета, оцеплен полицией и пограничниками.

https://www.facebook.com/politiarepubliciimoldova/posts/518240710346618

Падение ракеты на территории Молдовы в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

«Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ», — написал он в Facebook.

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Ранее спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

10 октября крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

31 октября Россия выпустила по Украине более 50 ракет. Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча на границе с Украиной. Обошлось без жертв.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Молдова Ракета

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