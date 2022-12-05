Ракета вновь упала на территории Молдовы — местная полиция
Район, где упала ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)
В Молдове в районе приграничного города Бричаны упала ракета во время нового российского массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря.
Об этом сообщает полиция Молдовы в Facebook.
Правоохранители уточнили, что ракету обнаружила пограничная полиция в районе города Бричаны.
Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который из-за сегодняшних российских бомбардировок усилил патрулирование районов, граничащих с Украиной.
Место, где упала ракета, оцеплен полицией и пограничниками.
Падение ракеты на территории Молдовы в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
«Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ», — написал он в Facebook.
Молдова продлила режим ЧС из-за войны России против Украины
Ранее спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.
10 октября крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.
31 октября Россия выпустила по Украине более 50 ракет. Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча на границе с Украиной. Обошлось без жертв.