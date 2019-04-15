Ракетный эсминец США вошел в Черное море, корабли РФ взяли его на сопровождение
В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США USS Ross DDG71.
Как сообщает Bosphorus Naval News, это первое развертывание эсминца в текущем году.
Отмечается, что во время прохождения в районе Стамбула, его сопровождали два судна береговой охраны Турции TCSG-15 и TCSG-4307.
Кроме того, на сопровождение эсминец взяли российские корабли, пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, ракетный эсминец взяли под постоянное наблюдение береговые радиотехнические средства флота. Также за действиями американского корабля следили корабли РФ Василий Быков и Иван Хурс.