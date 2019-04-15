Ракетный эсминец США вошел в Черное море, корабли РФ взяли его на сопровождение 15 апреля, 12:13 812 Цей матеріал також доступний українською Yoruk Isik/Facebook Ракетный эсминец USS Ross DDG71 вошел в Черное море впервые в текущем году Yoruk Isik/Facebook

В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США USS Ross DDG71.

Как сообщает Bosphorus Naval News, это первое развертывание эсминца в текущем году.

Отмечается, что во время прохождения в районе Стамбула, его сопровождали два судна береговой охраны Турции TCSG-15 и TCSG-4307.

One of the four forward-deployed Arleigh Burke-class destroyers #USSRoss #DDG71 made northbound transit through Turkish Straits today and entered the Black Sea. This is her first Black Sea deployment in 2019. pic.twitter.com/WKrO2ibl68 14 апреля 2019 г.

Кроме того, на сопровождение эсминец взяли российские корабли, пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ракетный эсминец взяли под постоянное наблюдение береговые радиотехнические средства флота. Также за действиями американского корабля следили корабли РФ Василий Быков и Иван Хурс.