Громкое ресследование Bellingcat. Некоторые наводчики российских ракет родились в Украине — Христо Грозев
Последствия ракетного удара по Запорожью, 9 октября 2022 (Фото:REUTERS/Stringer)
Среди наводчиков высокоточных российских ракет, которые помогают армии РФ задавать траектории их полета для обстрелов украинских городов, если и люди, родившиеся в Украине.
Об этом в интервью НВ рассказал Христо Грозев, расследователь группы Bellingcat, которая совместно с The Insider и Der Spiegel установила личности таких наводчиков, причастных к массовым убийствам украинских мирных жителей и преступным атакам на критическую инфраструктуру Украины.
Журналисты узнали имена 33 человек, которые работают под руководством российского полковника Игоря Багнюка и, вероятно, программируют траектории полета ракет нескольких наиболее опасных типов: ЗМ-14 (Калибр), 9М728 (Р-500, Искандер), а также Х-101.
Грозев пояснил, что когда расследователи узнали телефоны этих людей и пытались добиться от них более детальной информации о наведении ракет, то оставили для возможной обратной связи «два разных анонимных мейл-аккаунта». По ним наводчики ракет «могли бы высылать [правдивую] информацию, даже если они нам лично говорят, что они работают на свиноферме, или вообще ничего не говорят [опасаясь карательных мер со стороны ФСБ]».
Именно так, по словам Грозева, расследователи получили письмо, в котором один из инженеров согласился поделиться определенной информацией на условиях анонимности. «Поэтому мы не можем до конца быть уверенными, кто из этих 33 послал нам этот анонимный мейл, пару фотографий и немножко контекста, пару предложений. Среди этих людей есть люди, которые родились в Украине, поэтому вполне возможно, что у кого-то заговорила совесть», — предположил Грозев.
Однако он не уточнил фамилий людей, родившихся в Украине.
Согласно выводам расследователей, каждая из трех команд в подразделении Главного вычислительного центра российских вооруженных сил программирует траектории полета ракет конкретного типа:
- Калибр (морского базирования) — Матвей Любавин, Роман Курочкин, Иван Попов, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Николай Тарасов, Дмитрий Тихонов, Екатерина Чугунова, Игорь Гроза;
- Искандер (наземного базирования) — Алексей Михайлов, Виталий Яскелайнен, Эльвира Обухова, Павел Обухов, Артем Веденов, Александр Григорян, Владимир Петров, Никита Поплавский;
- Х-101 (воздушного базирования) — Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Алексей Бетехтин, Артем Чернов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.