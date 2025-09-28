Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

В ночь на воскресенье, 28 сентября, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за комбинированной атаки России по Украине .

Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши началась операция польской и союзной авиации. В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал силы и средства, находящиеся в его распоряжении», — говорится в сообщении.

Силы обороны Польши сообщают, что подняли в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационного наблюдения были переведены в состояние наивысшей боевой готовности.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожающим зонам», — отметили польские военные.

В ночь на воскресенье, 28 сентября россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье и еще ряде городов.