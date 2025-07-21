Польша подняла в небо истребители из-за массированной атаки РФ по Украине

Польша подняла свою военную из-за российского массированного удара по Украине (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

В ночь на понедельник, 21 июля, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за массированного комбинированного удара России по Украине .

Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Обратите внимание, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года дальнобойные авиационные силы Российской Федерации в очередной раз проводят массированный ракетный обстрел территории Украины. В ответ на эту агрессивную деятельность, с целью обеспечения безопасности Республики Польша, были немедленно начаты все процедуры, направленные на усиление защиты польского воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Силы обороны Польши отметили, что привели в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«Принятые меры носят превентивный характер и служат обеспечению безопасности граждан и защиты границ государства, особенно в районах, прилегающих к зоне повышенного риска», — отметили польские военные.

В ночь на понедельник, 21 июля, россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове и еще ряде городов.