Результаты расследования попадания ракеты в Польше получат в ближайшие дни — CNN
Польские солдаты рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Власти Польши ожидают результатов расследования попадания ракеты на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве в ближайшие несколько дней.
Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина для CNN. .
По его словам, Варшава скоро приступит к расследованию падения ракеты.
Ясина сказала, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть «некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».
15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.
Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинскому ПВО.
В Белом доме сообщили, что нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.
Украинские эксперты прибыли на место падения ракеты в Польше
Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также отмечал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.
17 ноября украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в польском Пшеводуве.