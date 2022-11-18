Результаты расследования попадания ракеты в Польше получат в ближайшие дни — CNN

18 ноября, 02:15
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Польские солдаты рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польские солдаты рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Власти Польши ожидают результатов расследования попадания ракеты на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве в ближайшие несколько дней.

Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина для CNN. .

По его словам, Варшава скоро приступит к расследованию падения ракеты.

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Ясина сказала, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть «некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».

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15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинскому ПВО.

В Белом доме сообщили, что нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также отмечал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

17 ноября украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в польском Пшеводуве.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша МИД Польши Украина-Польша Война в Украине Война России против Украины

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