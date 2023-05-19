В Польше обнаружили боеголовку упавшей российской ракеты 19 мая, 16:41 Место в лесу возле Быдгоща, где обнаружили обломки российской ракеты (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Боеголовка российской ракеты, которую обнаружили под польским Быдгощем, содержит не взрывчатку, а бетон, ее передали на экспертизу. Об этом заявил глава кабинета польского президента Павел Шрот в эфире RMF FM.

Шрот назвал бетонную боеголовку «вершиной российской технологической мысли». Он предположил, что российские оккупанты хотели «сбить с толку» украинскую ПВО с помощью старой ракеты.



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«Там не было взрывчатки. Ракета не может летать без боеголовки, поэтому кто-то установил такую ​​вершину российской технологической мысли», — сказал он.



Технический институт Воздушных сил Польши в мае заявил, что возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55.

По словам министр обороны Польши Мариуша Блащака, объект действительно является российской ракетой, которая упала возле польского города Быдгощ 16 декабря 2022 года. В этот день россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, выпустив 74 ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что инцидент с ракетой «не создал серьезной угрозы» безопасности страны.