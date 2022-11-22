The Associated Press уволило журналиста, который сообщил о падении российской ракеты в Польше 22 ноября, 16:14 Польские солдаты рядом с местом взрыва в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Агентство The Associated Press 21 ноября уволило репортера, который со ссылкой на источник сообщил, что упавшая на территории Польши 15 ноября ракета была российской. Об этом сообщает The Washington Post.

Собеседники газеты в AP подтвердили, что Джеймс ЛаПорта был уволен после краткого расследования. Бывший морской пехотинец США, служивший в Афганистане, присоединился к AP в апреле 2020 года после нескольких лет работы внештатным репортером.



Видео дня

15 ноября AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя разведки США сообщило, что в Польше, на территории страны НАТО, упала российская ракета, в результате чего погибли два человека. Позже агентство заменило материал сообщением о том, что анонимный источник ошибался и что «новая информация показала, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от российской атаки».

"…Когда наши стандарты нарушаются, мы должны принять необходимые меры для защиты достоверности новостного сообщения. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основаны на отдельных инцидентах", — заявила представительница AP Лорен Истон.



По данным WP, публикацию новости со ссылкой на источник ЛаПорты одобрила одна из редакторов, сказав, что «не может себе представить, чтобы представитель американской разведки ошибся насчет этого». По словам собеседника WP в агентстве, ЛаПорта говорил своим редакторам, что старший менеджер проверил его источник.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено больше 90 российских ракет.



Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.



В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.

