Падение ракеты в Молдове: саперы не нашли взрывчатые вещества 6 декабря, 10:05 5 декабря в Молдове упала ракета (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

Об этом сообщает NewsMaker.

Саперы исследовали ракету. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы, угрозы взрыва ракеты нет.

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В ведомстве заявили, что специалисты Bombteh исследовали ракету, все четыре ее части, найденные в разных зонах, и пришли к выводу, что там нет взрывчатых веществ или объектов.

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В Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета во время массированного российского обстрела Украины в понедельник, 5 декабря. Местная полиция не уточняла, кому принадлежала ракета.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения, и ракета могла принадлежать украинской ПВО.