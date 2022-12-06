Падение ракеты в Молдове: саперы не нашли взрывчатые вещества
5 декабря в Молдове упала ракета (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)
Угрозы взрыва ракеты, которая в понедельник, 5 декабря упала в Молдове во время нового массированного ракетного удара РФ по Украине, нет.
Об этом сообщает NewsMaker.
Саперы исследовали ракету. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы, угрозы взрыва ракеты нет.
В ведомстве заявили, что специалисты Bombteh исследовали ракету, все четыре ее части, найденные в разных зонах, и пришли к выводу, что там нет взрывчатых веществ или объектов.
В Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета во время массированного российского обстрела Украины в понедельник, 5 декабря. Местная полиция не уточняла, кому принадлежала ракета.
15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения, и ракета могла принадлежать украинской ПВО.