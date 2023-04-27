СМИ выяснили происхождение ракеты, которую нашли в лесу в Польше 27 апреля, 13:13 Журналисты считают, что найденная ракета вряд ли была выпущена с территории другой страны (Фото:RMF FM)

Ракета, обломки которой обнаружили в лесу в районе польского города Быдгощ, принадлежит армии Польши, сообщает RMF FM.

По данным журналистов, маловероятно, что обнаруженная ракета была выпущена с территории другой страны.

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах ракета попала в лес, где ее обнаружили.

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Однако, как отметили собеседники радиостанции, неподалеку расположено военное предприятие, которое, в частности, занимается ремонтом истребителей F-16, а также военный аэродром.

Генерал Роман Полко отметил, что имеющиеся в Польше МиГ-29 также используют советские ракеты, и потенциально выпущенная во время учений ракета по какой-то причине могла полететь по ложному курсу.

Он считает маловероятным, что найденную ракету выпустили из-за восточных границ Польши.

Ранее СМИ сообщили, что в Польше обнаружили обломки «неопознанного военного объекта», вероятно, речь идет об обломках ракеты класса воздух-земля.

На обломках есть надписи на русском, что может указывать на оружие советского производства. Также на нем якобы отсутствует боевая часть.