Ракета РФ под Быдгощем. Минобороны Польши не сообщило следователям о возможном преступлении оперативного командира 16 июня, 15:46 Мариуш Блащак (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак не уведомил прокуратуру о возможном преступлении оперативного командующего вооруженными силами в связи с падением российской ракеты в районе польского Быдгоща.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на ответ на его запрос в Минобороны.

В середине мая Блащак сообщил, что оперативный командир не выполнил свои инструкторские обязанности, не уведомив минобороны Польши об объекте, появившемся в воздушном пространстве страны и не уведомил Правительственный центр безопасности и другие службы, предусмотренные процедурами.

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По данным издания, Блащак не сообщил следователям об инциденте. В Минобороны Польши ранее объяснили это журналистам «сложной геополитической ситуации». Также журналист RMF FM получил информацию о том, что в продолжающемся расследовании не было необходимости подавать заявление.

По данным издания, прокуратура не расследовала сообщение о невыполнении военными своих обязанностей. Минобороны Польши передало выводы после проверки ракетного инцидента не следователям, а президенту и премьер-министру.

«Дело выглядит так, будто бы министерство не хотело, чтобы правоохранительные органы объяснили все обстоятельства происшествия», — пишет издание.

10 мая Технический институт Воздушных сил Польши заявил, что возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55.

11 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что объект действительно является российской ракетой, которая упала возле польского города Быдгощ 16 декабря 2022 года. В этот день россияне нанесли массированный удар по Украине, выпустив 74 ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что инцидент с ракетой «не создал серьезной угрозы» безопасности страны.