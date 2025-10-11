Лучевая терапия. Байден начал новый этап лечения рака

Как пишет Reuters, Джо Байден в сентябре прошел через операцию по методу Мооса — для удаления раковых клеток на коже (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь бывшего президента, сообщает агенство Reuters.

«В рамках плана лечения рака простаты президент Байден в настоящее время проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения», — сказал он.

В 2023 году Байдену удаляли опухоль из грудной клетки, которая оказалась базальноклеточной карциномой — это самый распространенный тип рака кожи. Тогда врач Байдена заявлял, что «вся раковая ткань была успешно удалена».

В мае 2025 года 82-летнему экс-президенту поставили диагноз агрессивная форма рака простаты, который метастазировал в кости. Несмотря на серьезность заболевания, медики отметили, что опухоль чувствительна к гормональному лечению, а сам экс-президент сообщал, что начал прием лекарств.

4 сентября стало известно, что Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи. Как заявил его представитель, экс-президенту США сделали так называемую операцию Мооса — процедуру, во время которой тонкие слои кожи удаляются и исследуются под микроскопом, пока медик не увидит, что признаков раковых клеток нет.