У Путина онкология, болезнь Паркинсона и проблемы с психикой — российский политический аналитик

27 сентября, 17:00
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Российский диктатор Владимир Путин 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что у российского диктатора Владимира Путина онкологическое заболевание, болезнь Паркинсона и проблемы с психикой.

«Да, он действительно тяжело хворает. … Только это прогрессирует. Другое дело, что это удалось сдержать с помощью таргетной терапии очень высокого уровня, но все подходит к концу, поскольку, по крайней мере, главная болезнь — раковая — она необратима, и это, в общем, уже понятно. Это знают», — сказал Соловей в ответ на соответствующий вопрос.

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Он добавил, что у Путина есть и другие болезни, которые серьезно влияют на его психоневрологический статус, — болезнь Паркинсона и проблемы с психикой.

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«И это все усугубляется препаратами, которые он вынужден употреблять для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии, для того, чтобы избежать тремора», — сказал также политический аналитик.

СМИ уже давно пишут, что российский диктатор Владимир Путин болен раком.

В конце авгуса британский таблоид The Sun обратил внимание на три недавние обнародованные встречи диктатора с российскими чиновниками, когда он судорожно хватался за стол и сидел с окаменевшим лицом. Похожие симптомы он демонстрировал за несколько месяцев до этого. Учитывая это, издание предполагало, что Путин может страдать от ряда заболеваний, в частности от болезни Паркинсона, и вообще выглядит он плохо.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Онкология Рак Болезнь Паркинсона

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