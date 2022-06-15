Болезни Путина. Эксперт по обороне и безопасности прокомментировал слухи о раке у российского диктатора 15 июня, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк считает, что Владимир Путин «бальзамирует себя заживо» с помощью ботокса (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

После начала войны все чаще появляются сообщения о том, что у российского диктатора Владимира Путина рак, болезнь Паркинсона, либо какое-то еще тяжелое заболевание, вызывающее в том числе проблемы с психикой.



Среди прочего, наблюдатели отмечали сверхдлинные столы, за которыми он принимал иностранных лидеров, якобы опасаясь коронавируса, видео встречи Путина с министром обороны РФ, во время которой он сжимает стол, что некоторые считают признаком сильной боли, странную походку и ставшее одутловатым лицо.



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Слухи о здоровье Путина прокомментировал и аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк во время прямой сессии вопросов и ответов на Sky News, когда один из зрителей задал ему сооответствующий вопрос.



Кларк ответил, что слухи о здоровье Путина «продолжат циркулировать», добавив, что люди часто спрашивают, «есть ли у него рак, рак поджелудочной железы, болезнь Паркинсона?».



«Когда вы видите его в этих видео, которые мы видим все чаще сейчас, когда COVID закончился, и теперь он выходит из тени, где он был более двух лет, и он дает понять, что все под контролем — он выглядит нормально. Я разговаривал со многими людьми, которые говорят, что болезнь Паркинсона нельзя определить по его походке, нельзя обнаружить симптомы рака, просто глядя на фотографии», — сказал эксперт.



В то же время, Кларк обратил внимание на то, что Путин злоупотребляет ботоксом.



«7 октября ему исполнится 70 лет. Известно, что он довольно много применяет ботокс, я всегда говорю, что он пытается бальзамировать себя, пока он еще жив», — сказал он.



Также эксперт обратил внимание на то, что у российского диктатора «есть небольшая команда врачей, которые никогда не бывают далеко, и говорят, что он часто покидает собрания, чтобы пойти и посоветоваться с кем-нибудь».



«Я подозреваю, что он всего лишь ипохондрик, если честно», — отметил Кларк.



По его словам, если вдруг окажется, что Путин и правда болен, «для России будет одним из выходов из этого положения, будет сказать, что президент ушел в отставку, и войну теперь будет вести Николай Патрушев, который ничуть не менее плох, чем он (российский диктатор Владимир Путин — ред.)».



Кларк считает, что замена Путина на Патрушева — это «изменение лица, с которым Запад сможет что-то сделать, но на самом деле это всего лишь второстепенная возможность».



14 июня источники Обозревателя в разведке сообщили, что после неудачного хирургического вмешательства по удалению раковой опухоли Владимир Путин впал в кому. Издание написало, что, по данным разведки, президент РФ находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают с помощью систем искусственного жизнеобеспечения.



«У Путина якобы проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль», — говорится в сообщении.



Также Обозреватель пишет, что окружение Путина, вероятно решило скрыть информацию о его состоянии, пока в Кремле не определятся с его преемником.



«До тех пор на публике вместо российского лидера будет появляться его двойник, что позволит создавать нужную картинку для медиа», — говорится также в материале.



Однако советник министра внуттренних дел Украины Виктор Андрусив заявил Обозревателю, что, по его мнению, эта информация — умышленный вброс, чтобы «подорвать доверие ко всем СМИ, которые будут распространять подобную новость».



«А потом Путин выйдет и получится, что он всех переиграл», — добавил советник главы МВД, выразив уверенность, что, если Путин умрет, Кремль не будет пытаться показывать вместо него двойников или долго скрывать информацию о смерти.



«Если Путин заболеет, они будут это скрывать, но если умрет, этого скрывать они точно не будут. Возможно, возьмут паузу на несколько дней, а затем обязательно об этом сообщат. Даже с советскими лидерами так не поступали», — подытожил Андрусив.



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