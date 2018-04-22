Райский сад: пять фактов о самой большой оранжерее в мире. Инфографика

Во Франции к 2021 году будет построена самая большая в мире тропическая оранжерея под одним куполом - Tropicalia, пишет журнал Новое Время.

Ее возведут во французском регионе Па-де-Кале на расстоянии около 180 км от Парижа.

Строительством оранжереи занимается французское архитектурное бюро Coldefy & Associates, которое уже реализовало 38 проектов в трех странах мира – Франции, Китае и Италии. Один из главных принципов бюро – энергетическая эффективность его проектов.

НВ приводит 5 самых интересных фактов об уникальном сооружении.

1. Площадь оранжереи составит рекордные 20 тыс. м2, причем ее покроет лишь один купол. На данный момент в мире существует лишь две оранжереи, способные сравниться по размаху с Tropicalia, однако обе они – двухкупольные.

Это оранжерея The Eden Project (совокупная площадь - 22 тыс. м2) в Великобритании и The Flower Dom в Сингапуре (12 тыс. м2).

2. Купол оранжереи будет выполнен из пластика ETFE – прочного и легкого материала с максимальной прозрачностью 94%. В отличие от стекла, этот пластик пропускает ультрафиолет.

3. Постоянная температура, которая будет поддерживаться в оранжерее круглогодично - 26–28°C.

4. Пропускная способность Tropicalia – 500 тыс. человек в год.

5. Фауна оранжереи будет включать в себя 8 тыс. бабочек из Африки, Южной Америки и Малайзии, свыше 1 тыс. орхидей, более 10 видов различных птиц, среди которых попугаи, колибри, турако и туканы. Кроме того, в бассейнах можно будет увидеть пресноводных скатов длиной до 1 м, более 50 карпов кои, 15 видов амазонских рыб, среди которых арапаймы, способные достигать 3 м в длину.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года